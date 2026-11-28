Resumen para apurados
- Meta Bici realiza hoy una recorrida por salas independientes de Tucumán en el marco de La Ranchada Cultural para reclamar por la falta de apoyo estatal al sector.
- La caravana une seis espacios autogestionados con funciones de teatro, cine y música a la gorra, integrando una nutrida agenda artística que concluye el lunes.
- La acción busca visibilizar la emergencia del circuito cultural independiente y fortalecer redes comunitarias ante el desfinanciamiento del sector en la provincia.
Meta Bici Tucumán se suma a la propuesta de La Ranchada Cultural, que se despliega en distintas salas y espacios independientes de la provincia con una agenda que reúne diferentes expresiones artísticas en reclamo de la falta de apoyo estatal a la actividad. La bicicleteada saldrá a las 18 desde Marco Avellaneda 127, para hacer un recorrido con seis paradas y concluir a las 21. Se suspende en caso de lluvia. En cada escala habrá un espectáculo, siempre con entrada a la gorra, independientemente del resto de la grilla anunciada para hoy. La agenda de esta actividad concluirá el lunes.
Entre los sitios que conectará figura La Colorida (Mendoza 2.955) donde a las 19.30 se repondrá “WC: Las olorosas aventuras de William Calderón”, dirigida por Máximo Gómez; y dos horas después se montará “Los serbios”, de Nicolás Aráoz.
El Atelier (avenida Mate de Luna 2.930, con estacionamiento propio) proyectará a las 20 el cortometraje tucumano “Aqueronte”, de Josefina Rodríguez. A su término se presentará el monólogo “Ese palomo herido”, en el cual Rafael Nofal recupera textos de Federico García Lorca. Interpretada por Liliana Sánchez con música en vivo de Miguel Domínguez, la dirección es de Ignacio Hael. Otra propuesta sobre las obras de Lorca, en este caso sus trabajos poéticos, tendrá lugar desde las 20.30 en Casa Dumit (Italia 536) con “Verde que te quiero verde”.
Casa Luján (Saavedra 74) recibirá desde las 21 a “Leyendas del viejo Timbó”, la obra teatral de Indra Loto y Ramiro Salvador, del grupo Cría de Locos.
En Yerba Buena también habrá actividad. La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza) abrirá a las 19 con el espectáculo circense de Mariposa (Naty Díaz), para seguir con la música de Los Ensayistas, el clown del grupo La Valija y los sonidos de Nico Malacresta y de Polaroid. Conduce El Comadreja y habrá una participación de Qoqi Méndez.
Otra opción en Yerba Buena será La Rosalba (Salas y Valdez 290), con el corto de Nicolás Aráoz “Vamos a cocinar fuego y a detener pescados” a las 20 y el teatro de “Las 450” y de “Es un montón”.
Puerto Cultural Libertad” (Las Piedras 1.850) anuncia la reunión entre la danza de Malamba y los ritmos jujeños de Kimsajuy a partir de las 21.
En La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124) la movida camenzará a las 15 con un “Bingo plantero musical” y la intervención de la payasa Tucurucita (Alejandra Jiménez). Ya por la noche, a las 21.30, habrá impro con el dúo La Morringan.
También habrá teatro en El Refugio del Varón (Suipacha 460), con “Agua oscura”, una muestra de taller con la presencia especial de la actriz Marcela Conti a las 21.30. En tanto, a La Sociedad Francesa (San Juan 751) volverá a las 18.30 “Un ensayo sobre La Negra y El Negro”, ganadora de la Fiesta Provincial de Teatro de 2023.
Cultura Oqlta (12 de Octubre 1.031) tiene grilla desde las 22 con el show musical de Gonchi Pasatrana, seguido del baile de Mama Quilla con “Leyendas en danza”, en un acústico de folclore.
En La Pausa (Monteagudo 1.295, Tafí Viejo) estará el trío folclórico Mancarrón desde las 22.
La Sodería (Juan Posse 1.141) es una de las bases de la propuesta, y el punto final de Meta Bici (no pasará por todos los lugares). A las 19 está programada una Varieté Payasa y dos horas más tarde se verá “Los años felices. Ensayo sobre una casa”, reciente ganadora del Artea a mejor obra de la temporada. Todo concluirá a las 22.30 con La Kebradora.