Meta Bici Tucumán se suma a la propuesta de La Ranchada Cultural, que se despliega en distintas salas y espacios independientes de la provincia con una agenda que reúne diferentes expresiones artísticas en reclamo de la falta de apoyo estatal a la actividad. La bicicleteada saldrá a las 18 desde Marco Avellaneda 127, para hacer un recorrido con seis paradas y concluir a las 21. Se suspende en caso de lluvia. En cada escala habrá un espectáculo, siempre con entrada a la gorra, independientemente del resto de la grilla anunciada para hoy. La agenda de esta actividad concluirá el lunes.