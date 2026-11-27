EL ATELIER (AVENIDA MATE DE LUNA 2.930).- En el cine club Susini, a las 20 se proyectará “Esquirlas”, un documental sobre la explosión de la fábrica militar de Río Tercero ocurrida en 1995 y su contexto de corrupción y ocultamiento. Luego habrá una mesa panel con Juan Mesa, Juliana Gómez Tolosa y Gabriel Castillo sobre “Hacer arte y resistir contra un Gobierno que lo ajusta, lo censura y lo odia”.