TERCERA JORNADA.- La Ranchada Cultural continúa con su propuesta independiente, con entrada a la gorra en todas las funciones, desplegada en 16 salas y con una diversidad de estéticas artísticas.
CASA DUMIT (Italia 536).- Poesía y danza en “Redada de poetas (especial Letras del Desmayo)” desde las 20.30.
CASA LUJÁN (SAAVEDRA 74).- A partir de la 22 s proyectará el cortometraje “Souvenir”, de Martina Díaz Santilli, e inmediatamente después se repondrá la obra teatral “Lo que queda”.
CITÁ ABASTO DE CULTURA (LA MADRID 1.457).- Teatro con la comedia histórica “Del aceite a la cacerola” a las 21.
CULTURA OQLTA (12 DE OCTUBRE 1.031).- Clase abierta de danza a cargo de Zamba Negra desde las 20.30. Una hora después habrá teatro de marionetas con “Alo y Don Rosendo”, seguido de las obras “Costuras” y “La Chicho”. A las 23, recital de Mala Madre, para cerrar con un espectáculo de Zamba Negra.
EL ATELIER (AVENIDA MATE DE LUNA 2.930).- En el cine club Susini, a las 20 se proyectará “Esquirlas”, un documental sobre la explosión de la fábrica militar de Río Tercero ocurrida en 1995 y su contexto de corrupción y ocultamiento. Luego habrá una mesa panel con Juan Mesa, Juliana Gómez Tolosa y Gabriel Castillo sobre “Hacer arte y resistir contra un Gobierno que lo ajusta, lo censura y lo odia”.
LA SUPUESTA (RONDEAU 21).- Inauguración de una exposición de arte y taller de fanzines desde las 19, con feria y música.
LA CASITA DEL PIBE (AVENIDA MITRE 191).- “Bromatología espiritual” a las 22, unipersonal de Omar Bejar sobre un particular gurú de la autoayuda.
LA ROSALBA (SALAS Y VALDEZ 290. Yerba Buena).- Se presentará “Monólogo”, de Ana Sofía Burgos, a las 20, seguido del cortometraje “Recuerdo de mis 15” de Vero Quiroga. Cierra la fecha “Teatro de bolsillo”.
LA SODERÍA (JUAN POSSE 1.141).- Funciones teatrales sucesivas de “Finales felices” y “El perro” desde las 20.
LA VELETA CULTURAL (CRISÓSTOMO ÁLVAREZ 124).- Feria Mercado de Arte y Botánica entre las 15 y las 21, con una intervención teatral de Pablo Vera a las 18 y un taller de stikers caseros.
TUCUMÁN ARDE (SAN JUAN 1.015).- A las 20 proyectan el premiado documental “Naza”, sobre la ocupación israelí de los territorios palestinos de la Franja de Gaza; luego habrá música con Juanchi Nicolau.
LA COLORIDA (MENDOZA 2.955).- La agenda abre a las 20 con el cortometraje tucumano “Confín”, de Sol Carlevaris. A su término habrá teatro con “El seguidor” y el biodrama “Barrio viajante”, de Pedro Noli.
CASA BARDA (CÓRDOBA 284).- Feria americana con artesanías y cosmética natural entre las 11 y las 14.
LA VECINDAD (LAS PIEDRAS 1.697).- A las 20 se verá el documental “Naza”.
LA TABERNA DE SATURNO (CHACHO PEÑALOZA y Pringles, YERBA BUENA).- Recital de Mariela Acotto “El tango me dijo loca mía” a las 22. Una hora después actuará Yunguera con temas de raíz folclórica y luego lo hará Palmitos Wey.
SALA LUIS FRANCO (MENDOZA 250, El Círculo de la Prensa).- “Carrousell teatral”, con un segmento de “Archivo Ramona” a las 19.