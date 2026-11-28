Resumen para apurados
- Los ingenios de Tucumán lograron un récord histórico en noviembre al superar 18 millones de toneladas de caña molida por el alto rendimiento de la zafra.
- La campaña sumó 198 días con demoras iniciales e intensas lluvias recientes que obligaron a seis plantas a extender temporalmente la molienda para finalizar la cosecha.
- Este récord consolida la elaboración de más de 1,4 millones de toneladas de azúcar y afianza el suministro de bioetanol para el corte obligatorio con naftas.
Tucumán alcanzó un récord de molienda, con más de 18 millones de toneladas de caña bruta, aun cuando las inclemencias climáticas extendieron el período de molienda más de lo previsto. Actualmente, siete ingenios argentinos ingresan en la etapa final de la zafra, según un informe del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat).
Las intensas lluvias registradas en los últimos días de noviembre volvieron a condicionar el avance de la zafra. Algunos ingenios interrumpieron temporalmente la molienda y aguardan una mejora en el estado de los campos y de los caminos para retomar la actividad.
En Tucumán solo seis ingenios permanecen en zafra, y las condiciones climáticas continúan siendo un factor clave para la continuidad de las operaciones. La cosecha y la molienda de la zafra 2026 comenzaron con varias semanas de demora respecto de los inicios históricos de la actividad, situación que hoy se refleja en una finalización más tardía en los ingenios de la provincia.
De acuerdo con los datos productivos informados al Ipaat hasta el 26 de noviembre, la zafra tucumana acumula 198 días de actividad y registra un avance del 92% respecto de la estimación elaborada por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, de 19,65 millones de toneladas de caña de azúcar disponibles para la molienda.
Hasta el momento se molieron 18.022.866 toneladas de caña bruta. Con ese volumen, la molienda de 2026 supera en 352.266 toneladas a la de la campaña 2025 y marca un récord histórico en la provincia.
La producción de azúcar físico alcanza las 1.409.538 toneladas, considerando la suma de los distintos tipos de azúcar elaborados.
La campaña de producción de alcohol avanza con nueve destilerías activas. Hasta la fecha se elaboraron 312.474.995 litros de alcohol hidratado y 196.530.748 litros de alcohol anhidro o deshidratado (bioetanol), que se utiliza para la mezcla con naftas.
En Salta y en Jujuy
En Salta y en Jujuy, la zafra ingresa en su etapa final, con 198 días de actividad acumulada. Actualmente solo el ingenio Seaboard mantiene activa su molienda; los demás ya finalizaron la campaña.
Según datos remitidos al Ipaat, ambas provincias registran hasta la fecha una molienda conjunta de 7.628.683 toneladas de caña bruta, con lo que superan en 204.013 toneladas el volumen de la campaña 2025.
En materia de producción, los establecimientos registran una elaboración acumulada de 452.326 toneladas de azúcar físico, considerando los distintos tipos de azúcar producidos durante la campaña.
La actividad sucroalcoholera continúa con cuatro destilerías en operación. Hasta el momento, la producción alcanzó 198.429.899 litros de alcohol hidratado y 142.114.947 litros de alcohol deshidratado o anhidro (bioetanol), destinado principalmente al corte obligatorio con naftas.