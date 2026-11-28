En Tucumán solo seis ingenios permanecen en zafra, y las condiciones climáticas continúan siendo un factor clave para la continuidad de las operaciones. La cosecha y la molienda de la zafra 2026 comenzaron con varias semanas de demora respecto de los inicios históricos de la actividad, situación que hoy se refleja en una finalización más tardía en los ingenios de la provincia.