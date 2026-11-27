Resumen para apurados
- Pierre Gasly provocó una bandera roja este viernes en Lusail tras despistarse con su Alpine durante la práctica libre del GP de Qatar al perder el control en una curva.
- El auto quedó atrapado en la leca en vuelta rápida. El parate obligó a extender la sesión 13 minutos, en una jornada donde Franco Colapinto también tuvo fallas de frenos.
- El accidente complica los ensayos de Alpine, que deberá trabajar contra reloj para ajustar los monoplazas antes de la clasificación de la penúltima fecha del campeonato.
Pierre Gasly protagonizó uno de los momentos más accidentados de la primera jornada de actividad del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El piloto francés de Alpine sufrió un fuerte despiste durante la segunda práctica libre en el circuito de Lusail y provocó una bandera roja que interrumpió el trabajo de las escuderías.
El incidente se produjo cuando el compañero de Franco Colapinto se encontraba en pleno intento de vuelta rápida. El francés perdió el control de su monoplaza a la salida de una curva hacia la derecha, abandonó el trazado a gran velocidad y terminó atrapado en la grava, sin posibilidades de retomar la marcha.
La dirección de carrera determinó la interrupción inmediata de la actividad para permitir que los operarios retiraran el Alpine y restablecieran las condiciones de seguridad en el circuito.
El episodio ocurrió cuando restaban 22 minutos para la finalización del entrenamiento, en un momento clave para que los equipos evaluaran el rendimiento de sus monoplazas de cara a la clasificación del sábado.
Â¡TREMENDO ACCIDENTE DE PIERRE Y BANDERA ROJA! Gasly se fue de la pista, hizo trompos y su Alpine terminÃ³ atascado en la leca en la FP2 en Lusail. ðº #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/OSCtrk3bwu— SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2026
La decisión que tomó la Fórmula 1 tras el despiste de Gasly
La salida de pista del francés no fue el único contratiempo de la segunda práctica libre. Minutos antes, la presencia de suciedad y gravilla sobre el asfalto había provocado otra bandera roja.
Ante el tiempo perdido por ambas interrupciones, los comisarios deportivos resolvieron extender la duración de la sesión en 13 minutos, con el objetivo de que las escuderías pudieran completar parte de sus respectivos programas de trabajo.
Una vez retirado el monoplaza de Gasly, los pilotos regresaron a la pista y dispusieron de 14 minutos de actividad para cerrar los entrenamientos del viernes.
El incidente representó un nuevo contratiempo para Alpine, que también sufrió problemas de frenos en el auto de Colapinto durante la segunda práctica. La escudería francesa tendrá trabajo por delante para recuperar competitividad antes de la clasificación de la penúltima fecha del campeonato.