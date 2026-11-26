Resumen para apurados
- Franco Colapinto explicó que abordó un vuelo a Qatar con su casco puesto tras el GP de Las Vegas para no despacharlo en bodega y evitar daños por exceso de equipaje.
- Para eludir el límite de bolsos, vistió el casco y pidió ayuda a pasajeros argentinos para repartir pertenencias, repitiendo viajes virales en clase turista previos.
- La anécdota refuerza el carisma y la espontaneidad del piloto argentino fuera de las pistas, contrastando con la habitual exclusividad y lujos del ambiente de la Fórmula 1.
Franco Colapinto volvió a convertirse en protagonista de una situación viral fuera de las pistas de la Fórmula 1. Tras disputar el Gran Premio de Las Vegas, el piloto argentino fue fotografiado mientras viajaba en clase turista rumbo a Qatar. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que había abordado el avión con su casco puesto.
En diálogo con ESPN, el corredor de Alpine explicó que todo se debió a las restricciones de la aerolínea respecto al equipaje de mano. Como llevaba cuatro bolsos y no estaba dispuesto a despachar su casco, encontró una particular solución para poder subir al avión.
“Voy con tres cosas y no me dejan pasar... Por eso pasé con el casco puesto y después me lo saqué”, explicó Colapinto, entre risas. “Cuando llevás algo puesto no te pueden decir que no”, agregó.
El argentino también detalló los motivos por los que se negaba a enviar su casco a la bodega del avión. Además de los posibles daños en la pintura, le preocupaba que se rompieran algunos de sus componentes aerodinámicos.
“No lo quería despachar, me lo rompen, me rayan la pintura, te rompen el alerón de adelante o de atrás. Por eso no podés despacharlo”, señaló.
La ayuda de otros argentinos
Para solucionar el inconveniente con el resto de su equipaje, Colapinto recurrió a otros pasajeros argentinos que viajaban en el mismo avión. Incluso les pidió que lo ayudaran a transportar su matera y la funda del casco.
“Había argentinos por todos lados, me encuentro a dos que estaban en mi fila y les digo: ‘¿Me podés llevar la matera?’. Y no podían porque llevaban dos cosas. Hicimos fuerza, movimos cosas. Metieron todo dentro de su valija”, recordó.
“La funda del casco se la di a otro argentino. En todo el avión iban partes mías... En la fila 10 iban un par de cosas, por la 20 iban otras”, añadió, antes de cerrar la anécdota con una humorada. “Si quieren tips para los aeropuertos, háblenme”.
No es la primera vez que Colapinto es visto viajando en clase turista. Antes del Gran Premio de Hungría, también se habían viralizado imágenes suyas a bordo de un vuelo de la aerolínea low cost Wizz Air, entre Barcelona y Budapest. Una experiencia muy diferente a las ocasiones en las que compartió el avión privado del británico Lewis Hamilton.