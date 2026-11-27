Franco Colapinto mostró su preocupación tras las prácticas del GP de Qatar: “No estamos cómodos con el auto”
El piloto argentino terminó 15° en la segunda sesión de entrenamientos y reveló los problemas que sufrió con su Alpine. Además, advirtió sobre las dificultades que podría afrontar en la carrera del domingo.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto expresó su preocupación este viernes en el GP de Qatar tras quedar 15° en las prácticas con Alpine por fallas de frenos e incomodidad con el auto.
- Los cambios entre sesiones no funcionaron y las banderas rojas limitaron sus giros en Lusail, mientras que su compañero Pierre Gasly también sufrió un despiste en pista.
- Alpine buscará corregir la puesta a punto para la clasificación del sábado y mitigar la alta degradación de neumáticos proyectada para la carrera del domingo.
Franco Colapinto tuvo un complicado inicio de actividad en el Gran Premio de Qatar, penúltima fecha de la temporada de Fórmula 1. El argentino no encontró las sensaciones esperadas con su Alpine en el circuito de Lusail y manifestó su preocupación por el rendimiento del monoplaza de cara a la clasificación del sábado.
El piloto de 23 años finalizó 12° en la primera práctica libre, dos posiciones por detrás de su compañero Pierre Gasly. Sin embargo, los cambios que realizó la escudería francesa entre ambas sesiones no tuvieron el efecto deseado.
“No fue particularmente un buen día”, reconoció Colapinto en diálogo con ESPN. “FP1 un poco mejor, FP2 hicimos unos cambios, tuvimos unos problemas de frenos, después problemas, mucho quilombo, y con las banderas rojas di muy pocas vueltas. No pudimos hacer mucho”, explicó.
El argentino completó 29 giros en la segunda sesión y registró un tiempo de 1m25s733, que lo ubicó en el 15° puesto, a 2s656 de Kimi Antonelli. El italiano lideró la práctica por delante de su compañero de Mercedes, George Russell, y de Lando Norris.
La advertencia de Colapinto de cara a la carrera
Más allá de los inconvenientes mecánicos, uno de los principales aspectos que preocupan al argentino es la degradación de los neumáticos en un circuito caracterizado por sus curvas de alta velocidad.
“Hay mucha degradación. Mucho por entender hoy a la noche, creo que no estamos cómodos con el auto. No se está sintiendo bien. Hay que trabajar para intentar mejorar y dar un salto para mañana”, señaló.
Colapinto también reconoció que encontró mejores sensaciones con los neumáticos medios, aunque prácticamente no pudo evaluar el rendimiento de los blandos debido a las interrupciones.
“En la defensa estamos bien, pero voy a intentar ir un poco más rápido porque se va a complicar el domingo. Hay que intentar dar un salto”, advirtió.
La jornada tampoco fue sencilla para Gasly. El francés protagonizó un trompo en la curva 14 durante la segunda práctica y quedó atrapado en la grava, lo que provocó una bandera roja. Pese al incidente, terminó 12°.
Con este panorama, Alpine deberá trabajar en la puesta a punto de ambos monoplazas para intentar recuperar competitividad antes de la clasificación del sábado.