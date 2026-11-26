Franco Colapinto llega al Gran Premio de Qatar con el impulso de su mejor actuación de la temporada, pero lejos de confiarse. Después de finalizar sexto en Las Vegas y conseguir ocho puntos para Alpine, el argentino anticipó que el circuito de Lusail representará un desafío mucho más exigente para su monoplaza. Además, cuestionó una decisión de Pirelli que, según su análisis, hará que la carrera del domingo resulte más predecible.