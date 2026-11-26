Resumen para apurados
- Franco Colapinto anticipó que el GP de Qatar será lineal y complejo para Alpine en Lusail, debido al trazado y a la norma que obliga a realizar al menos dos paradas en boxes.
- El piloto argentino llega tras salir sexto en Las Vegas, aunque advirtió que las curvas rápidas y el calor de Lusail evidencian las fallas del monoplaza francés frente a sus rivales.
- La regla de Pirelli fijó un límite de 27 vueltas por compuesto, lo que reducirá las variantes tácticas en pista y obligará al equipo a maximizar los tres entrenamientos libres.
Franco Colapinto llega al Gran Premio de Qatar con el impulso de su mejor actuación de la temporada, pero lejos de confiarse. Después de finalizar sexto en Las Vegas y conseguir ocho puntos para Alpine, el argentino anticipó que el circuito de Lusail representará un desafío mucho más exigente para su monoplaza. Además, cuestionó una decisión de Pirelli que, según su análisis, hará que la carrera del domingo resulte más predecible.
El piloto de 23 años viene de protagonizar un fin de semana positivo en Estados Unidos, donde igualó su mejor resultado histórico en la Fórmula 1. Su compañero Pierre Gasly terminó quinto, por lo que Alpine sumó 18 puntos, su mejor cosecha en una misma carrera durante 2026.
Sin embargo, Colapinto considera que las condiciones que favorecieron al A526 en Las Vegas difícilmente se repitan este fin de semana. Las largas rectas, las curvas lentas y las bajas temperaturas del circuito estadounidense permitieron que la escudería francesa compitiera con equipos como Ferrari y McLaren. Qatar, en cambio, presenta características prácticamente opuestas.
“Es donde normalmente quedan un poco más expuestas nuestras debilidades”, reconoció el argentino en declaraciones a Motorsport, al referirse a los trazados de alta velocidad y temperaturas elevadas.
El pilarense explicó que las curvas largas de Lusail y la exigencia permanente sobre los neumáticos son aspectos en los que Alpine todavía necesita mejorar. De todos modos, destacó que el formato tradicional del fin de semana, sin carrera Sprint, permitirá contar con tres sesiones de entrenamientos libres para trabajar en la puesta a punto.
Colapinto también valoró lo conseguido en Las Vegas y remarcó que competir cerca de los equipos de punta representó una motivación importante para toda la escudería. No obstante, aclaró que ese rendimiento respondió, en parte, a las características particulares del circuito.
Por qué Colapinto cree que el GP de Qatar será más aburrido
Más allá del rendimiento de Alpine, el argentino se mostró crítico con una modificación reglamentaria que condicionará el desarrollo de la carrera.
Debido a las exigencias del circuito de Lusail, Pirelli y la FIA establecieron un límite máximo de 27 vueltas por juego de neumáticos, una medida destinada a evitar problemas estructurales por el desgaste de las cubiertas.
Como el Gran Premio tendrá 57 vueltas, todos los pilotos estarán obligados a realizar al menos dos paradas en boxes. La restricción también contempla las vueltas completadas detrás del Safety Car o del Virtual Safety Car.
Para Colapinto, esta disposición reducirá las posibilidades de desarrollar estrategias diferentes.
El argentino sostuvo que el límite hará que la competencia sea “un poco más aburrida o un poco más lineal”, porque los equipos tendrán márgenes similares para decidir cuándo ingresar a boxes.
Según explicó, cuando todos los pilotos necesitan detenerse al menos dos veces, una parte importante de la estrategia queda prácticamente definida de antemano. Además, la aparición de un auto de seguridad puede provocar que varios competidores realicen sus paradas al mismo tiempo.
La medida ya se aplicó durante 2025, cuando el límite era de 25 vueltas. Este año se amplió a 27 debido a la menor carga aerodinámica de los nuevos monoplazas y a las mejoras en la construcción de los neumáticos.
Para afrontar el desafío, Pirelli eligió los tres compuestos más duros de su gama: C1, C2 y C3. La decisión responde principalmente a las 16 curvas del trazado, que generan un importante desgaste, especialmente en la rueda delantera izquierda.