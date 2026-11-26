Franco Colapinto ya está en Qatar para afrontar la vigésima segunda fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. En la previa del inicio de la actividad en pista, el piloto argentino protagonizó un divertido intercambio con el encargado de las redes sociales de Alpine y lanzó un particular reclamo por las distancias que debe recorrer dentro del Circuito Internacional de Lusail.