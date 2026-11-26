Resumen para apurados
- Franco Colapinto reclamó con humor por las largas distancias a pie en el circuito de Lusail, durante su llegada al Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 junto al equipo Alpine.
- Durante el día de prensa, el piloto argentino sugirió sumar scooters tras quejarse entre risas ante las redes de Alpine por la falta de carritos de traslado en el paddock.
- La actividad en pista comenzará este viernes en Lusail, donde Alpine disputa ante Racing Bulls el quinto puesto del campeonato de constructores en el cierre del año.
Franco Colapinto ya está en Qatar para afrontar la vigésima segunda fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. En la previa del inicio de la actividad en pista, el piloto argentino protagonizó un divertido intercambio con el encargado de las redes sociales de Alpine y lanzó un particular reclamo por las distancias que debe recorrer dentro del Circuito Internacional de Lusail.
El representante argentino llegó al paddock para cumplir con los compromisos correspondientes al Media Day. Vestido con un jean, una remera blanca y una gorra con una inscripción alusiva al país anfitrión, el oriundo de Pilar volvió a mostrar su espontaneidad frente a las cámaras del equipo francés.
En medio de la caminata, Colapinto se quejó, entre risas, por la falta de vehículos para trasladarse dentro de las instalaciones del circuito.
“No hay vehículo. Ni carrito de golf. Bueno, está bien; así quemas calorías. ¡Dios mío! Tienes que pasar a buscarme a mí, y luego a Pierre”, expresó el argentino, en referencia también a su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Lejos de terminar allí, el piloto continuó con sus comentarios y hasta propuso una alternativa para solucionar el inconveniente.
“¿Cuántos pasos habremos dado? Viene bien. Deberíamos tener scooters en la entrada. Hay como un kilómetro. Estoy cansado”, agregó.
El intercambio dejó una de las perlitas de la jornada previa al comienzo de la actividad oficial en Qatar, en un fin de semana en el que Alpine tendrá nuevamente la atención puesta en la lucha con Racing Bulls por el quinto puesto del campeonato de constructores.
La acción en el trazado de Lusail comenzará este viernes, cuando Colapinto vuelva a ponerse al volante de su monoplaza para afrontar un nuevo desafío en el tramo final del calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial.