Franco Colapinto finalizó en el 15° lugar con un registro de 1'25''733, a 2''656 de la punta. El argentino arrancó con complicaciones y tuvo que entrar rápido a boxes para que los mecánicos reemplazaran discos y pastillas de freno delanteras, luego de reportar por radio que no sentía seguro el auto al frenar. Con el inconveniente solucionado, volvió a pista para completar tandas medias y ensayar ritmo de carrera con tanque lleno. En su pasaje más destacado, protagonizó una maniobra ajustada en la frenada de la curva 1 para superar a Carlos Sainz, lo que provocó el reclamo inmediato de Russell por radio.