Colapinto terminó 15° en una accidentada segunda práctica en Qatar con nuevo 1-2 de Mercedes
El argentino tuvo problemas en los frenos y debió pasar por boxes, mientras que Pierre Gasly provocó una bandera roja al despistarse. Antonelli volvió a marcar el mejor tiempo en Lusail, escoltado por Russell y Norris.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto finalizó 15° este viernes en la accidentada segunda práctica libre del GP de Qatar tras sufrir fallas en los frenos de su auto de Fórmula 1 en Lusail.
- La tanda, liderada por Kimi Antonelli de Mercedes, tuvo banderas rojas por suciedad y un choque de Pierre Gasly, mientras el argentino debió cambiar discos en boxes.
- Con el monoplaza ajustado, el piloto argentino y el equipo Alpine buscarán optimizar su rendimiento este sábado durante la última práctica libre y la sesión clasificatoria.
Mercedes ratificó su buen andar en Lusail y cerró el viernes con otro 1-2 en la segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar. Kimi Antonelli volvió a liderar la sesión con un tiempo de 1'23''077 con neumáticos medios, superando por dos décimas a George Russell. Detrás se ubicaron los McLaren de Lando Norris (3°) y Oscar Piastri (4°), seguidos por Max Verstappen (5°) e Isack Hadjar (6°) con Red Bull. La tanda fue accidentada: tuvo dos banderas rojas —una por suciedad en la pista y otra por el despiste de Pierre Gasly— y debió extenderse 13 minutos antes de cerrar con Virtual Safety Car por la detención en pista de Lewis Hamilton con la Ferrari.
Franco Colapinto finalizó en el 15° lugar con un registro de 1'25''733, a 2''656 de la punta. El argentino arrancó con complicaciones y tuvo que entrar rápido a boxes para que los mecánicos reemplazaran discos y pastillas de freno delanteras, luego de reportar por radio que no sentía seguro el auto al frenar. Con el inconveniente solucionado, volvió a pista para completar tandas medias y ensayar ritmo de carrera con tanque lleno. En su pasaje más destacado, protagonizó una maniobra ajustada en la frenada de la curva 1 para superar a Carlos Sainz, lo que provocó el reclamo inmediato de Russell por radio.
Para Alpine fue una sesión complicada. Más allá del retraso en el auto de Colapinto, Gasly perdió el control a 20 minutos del final: pisó los pianitos externos, se llevó puesto un cartel y quedó encajado en la leca, lo que desató el enojo de Flavio Briatore en boxes y dejó a los mecánicos con trabajo extra para reparar el coche de cara al sábado.
La actividad en Lusail continuará este sábado con la tercera práctica libre (FP3) desde las 11.30, mientras que la clasificación se pondrá en marcha a las 15.