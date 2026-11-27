Resumen para apurados
- En Radio Mitre, la senadora Patricia Bullrich respaldó este viernes la continuidad del proyecto de Javier Milei en el poder, aunque evitó confirmar su reelección directa para 2027.
- Bullrich rechazó el verticalismo interno, negó disputas por candidaturas y se definió como socia política del oficialismo tras la convergencia electoral entre sus espacios.
- La dirigente apoyó suspender las PASO y advirtió que la unidad oficialista es clave para evitar el regreso del peronismo, marcando el debate sobre el armado hacia las elecciones.
La senadora nacional Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) defendió este viernes la continuidad del proyecto político que encabeza Javier Milei, pero evitó confirmar si respaldará la reelección del mandatario.
Durante una entrevista con Radio Mitre, la ex ministra de Seguridad también se refirió a su propio lugar dentro del oficialismo, descartó que exista una disputa por las candidaturas de 2027 y dejó en claro que no está dispuesta a resignar su independencia en las discusiones internas.
“Yo estoy dentro de un proyecto. Yo creo que este proyecto es fundamental que reelija. Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda”, expresó cuando le consultaron si respaldaría una nueva postulación de Milei o si buscaría competir por su cuenta.
Ante la repregunta sobre por qué se refería al proyecto político y no directamente al mandatario, Bullrich respondió: “Hay una interpretación permanente y yo soy un poco rebelde. No me gusta contestar por interpretaciones. Yo las cosas que digo las digo, las que no digo no las digo”.
Bullrich negó una disputa por las candidaturas de 2027 y reivindicó su autonomía
La senadora también fue consultada sobre si Karina Milei le había pedido que desistiera de una eventual candidatura presidencial para 2027. Su respuesta fue contundente: “Es que no me puede pedir que me baje de algo que yo nunca me subí”.
En ese contexto, cuestionó las interpretaciones sobre sus declaraciones y defendió su manera de participar en el espacio libertario. “Quizás acá se pensó: esto es muy vertical y Patricia no es vertical. Yo no soy vertical. Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada. A mí me gusta ser parte, ser socia, de los cambios que la Argentina está construyendo y aportar lo que creo que es bueno aportar”, afirmó.
Bullrich recordó, además, que Milei la había definido como su “socia” en otra entrevista y manifestó su coincidencia con esa caracterización. Según explicó, ambos espacios electorales confluyeron para alcanzar un mismo objetivo y deben mantener esa articulación.
“Son dos electorados que se juntaron para conseguir un objetivo. Y esos electorados tienen que estar juntos, potenciarse”, sostuvo. También advirtió que los integrantes del oficialismo no deben retroceder ni contribuir a que el kirchnerismo vuelva al poder.
Por otra parte, defendió la suspensión de las PASO y rechazó que la medida tenga como único propósito favorecer una eventual reelección presidencial. Entre sus argumentos, mencionó los gastos que implica el sistema de primarias, el tiempo que demanda la competencia interna y la atención que le resta a la gestión nacional.
“No creo que tenga como objetivo solamente la reelección de Javier Milei”, aseguró. También consideró que el peronismo encontrará mecanismos para definir sus candidaturas sin recurrir a las elecciones primarias.
“¿Qué va a preferir el peronismo? ¿Volver al poder o dividirse en candidatos? Para mí, volver al poder”, planteó.