En ese contexto, cuestionó las interpretaciones sobre sus declaraciones y defendió su manera de participar en el espacio libertario. “Quizás acá se pensó: esto es muy vertical y Patricia no es vertical. Yo no soy vertical. Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada. A mí me gusta ser parte, ser socia, de los cambios que la Argentina está construyendo y aportar lo que creo que es bueno aportar”, afirmó.