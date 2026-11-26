El ex ministro de Economía Martín Guzmán cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y advirtió que el modelo libertario no ofrece una salida para reactivar la actividad. Según sostuvo, el estancamiento del consumo y de la inversión refleja un problema estructural que se profundiza después de más de dos años de gestión. “Si la gente estuviera bien, no habría riesgo de que gane la oposición”, afirmó.