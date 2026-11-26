Javier Milei celebró la reforma de la Carta Orgánica del BCRA: “Se terminó con más de 90 años de estafa”
El Presidente destacó la sanción de los cambios en el Congreso, que establecen como objetivo central de la autoridad monetaria preservar el valor de la moneda y restringen el financiamiento al sector público. La votación en Diputados terminó con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones.
Resumen para apurados
- Según el reporte, Javier Milei celebró la aprobación en Diputados de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA para prohibir financiar el déficit fiscal.
- La iniciativa obtuvo 141 votos afirmativos y 99 abstenciones del PJ, en una sesión parlamentaria que debatió también el Presupuesto y reformas políticas.
- La nueva norma fija como prioridad preservar el valor monetario, protege las reservas y redefine el vínculo financiero entre el Central y el Tesoro nacional.
El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) en la Cámara de Diputados y aseguró que la nueva normativa pone fin a décadas de emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal.
La votación en el recinto registró 141 votos a favor, ninguno en contra y 99 abstenciones, correspondientes al Partido Justicialista. Tras conocerse el resultado, el mandatario utilizó sus redes sociales para expresar su satisfacción por la sanción de la ley.
“Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central. Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”, escribió Milei. El mensaje concluyó con la sigla “VLLC”.
La aprobación se produjo durante una jornada de intensa actividad parlamentaria, que también incluye el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027 en Diputados y el debate en el Senado de la reforma política, que contempla la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), además de la ley de Ludopatía.
Qué cambios establece la nueva Carta Orgánica del Banco Central
La Oficina del Presidente también difundió un comunicado oficial para celebrar la sanción definitiva de la reforma. A través de sus redes sociales, el organismo destacó los principales puntos de la normativa y el alcance de las modificaciones aprobadas por el Congreso.
“La Oficina del Presidente celebra la sanción definitiva del Congreso de la Nación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que establece como misión primaria y fundamental de la entidad preservar el valor de la moneda y prohibe el financiamiento monetario al sector público”, señala el documento.
Entre los cambios mencionados, el comunicado sostiene que la nueva ley “fortalece la independencia del Banco Central, limita las causales de remoción de sus autoridades y excluye al Ministro de Economía de las reuniones de su Directorio”.
Además, la reforma establece que las reservas internacionales serán inembargables y que las transferencias de recursos al Tesoro quedarán limitadas a las utilidades efectivamente realizadas.
El Gobierno apuntó contra el uso de las reservas durante el kirchnerismo
En su evaluación de la reforma, la Oficina del Presidente afirmó que con los cambios “se terminan casi dos décadas de utilización política del Banco Central”. Para fundamentar esa postura, el comunicado ubicó el inicio de ese proceso en 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
En ese momento, según el texto oficial, la entonces titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, dispuso el uso de U$S10.000 millones de las reservas internacionales, un monto que, de acuerdo con el Gobierno, “nunca se devolvieron”.
Por último, el comunicado indicó que Milei agradece a los legisladores que acompañaron la iniciativa. Desde el oficialismo definieron la modificación como una medida que “pone fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia institucional”.
El mensaje concluyó con una referencia a los objetivos de la administración nacional y sostuvo que la reforma permitirá “sentar las bases para hacer a la Argentina grande nuevamente”.