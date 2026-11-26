La aprobación se produjo durante una jornada de intensa actividad parlamentaria, que también incluye el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027 en Diputados y el debate en el Senado de la reforma política, que contempla la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), además de la ley de Ludopatía.