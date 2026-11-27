La posible suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones del próximo año no sólo modifica las reglas de la competencia electoral, sino que también obliga a los partidos a replantear sus estrategias para definir candidaturas y construir alianzas. En ese escenario, el politólogo Gabriel Garat consideró en LA GACETA que el peronismo cuenta con una ventaja frente a otros espacios opositores; y es su capacidad para organizarse sin necesidad de recurrir a las primarias.