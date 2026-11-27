“Sin las PASO, el peronismo tiene una carta para complicar los planes de Milei”, según un politólogo
Resumen para apurados
- En LA GACETA, el politólogo Gabriel Garat afirmó que suspender las PASO favorece al peronismo ante Javier Milei por su capacidad de definir listas mediante consensos internos.
- El oficialismo promovió quitar las PASO para desarticular a la oposición, aunque espacios como el PRO y la UCR sufrirían más para ordenar sus internas que el justicialismo.
- De cara a 2027, el peronismo definirá su fórmula según la fortaleza de Milei, eligiendo un perfil moderado para balotaje o uno tradicional para asegurar el voto propio.
La posible suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones del próximo año no sólo modifica las reglas de la competencia electoral, sino que también obliga a los partidos a replantear sus estrategias para definir candidaturas y construir alianzas. En ese escenario, el politólogo Gabriel Garat consideró en LA GACETA que el peronismo cuenta con una ventaja frente a otros espacios opositores; y es su capacidad para organizarse sin necesidad de recurrir a las primarias.
Para el analista, más allá de las diferencias internas y los conflictos dirigenciales, el justicialismo conserva una estructura política con capacidad para tomar decisiones y hacerlas efectivas. En ese sentido, explicó que el espacio podría resolver sus candidaturas mediante una interna cerrada o a través de un acuerdo entre las principales conducciones partidarias.
“Hay una cúpula dirigencial con capacidad de operativizar sus mandatos y realmente puede decidir: ‘Vamos a una interna, aunque sea cerrada, pero vamos a una interna’. El peronismo puede hacerlo”, señaló.
Garat contrastó esa situación con la de otros espacios políticos. Consideró que para el radicalismo, el PRO o los movimientos provinciales podría resultar mucho más complicado encontrar mecanismos de consenso sin una instancia electoral que ordene las candidaturas.
La estrategia del Gobierno y el objetivo de desordenar a la oposición
Al analizar el alcance de la reforma electoral, el politólogo sostuvo que la principal preocupación del Gobierno de Javier Milei no pasaba necesariamente por el ahorro económico que implicaría suspender las primarias, sino por sus consecuencias políticas.
Según su interpretación, el oficialismo buscaba quitarles a sus adversarios una herramienta que podía funcionar como elemento aglutinador para ordenar sus internas. A eso se sumaba otro objetivo: evitar que una PASO pudiera convertirse en una instancia de medición electoral anticipada y generar incertidumbre sobre el desempeño del Gobierno.
“Lo que le interesaba al Gobierno era desordenar a los que están enfrente, sacarles el elemento aglutinador que representan las PASO”, explicó.
Garat también describió una modalidad de negociación que, a su entender, el oficialismo viene utilizando para avanzar con sus iniciativas en el Congreso: presentar propuestas ambiciosas para luego negociar modificaciones y conseguir una versión que, aunque no sea la original, le permita alcanzar sus objetivos centrales.
En ese marco, consideró que las concesiones realizadas durante el debate legislativo no necesariamente representan una derrota para La Libertad Avanza. Por el contrario, señaló que las modificaciones también fortalecen el poder de negociación de la conducción partidaria nacional con los gobernadores.
Los gobernadores y el desafío de acercarse a Milei
Otro de los puntos que analizó fue la relación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales de cara a 2027. Garat sostuvo que los gobernadores deberán evaluar cuánto les conviene acercarse electoralmente al Presidente, en función de su imagen pública y de las posibilidades de crecimiento de La Libertad Avanza.
En ese sentido, advirtió que una adhesión demasiado fuerte al oficialismo nacional puede representar un riesgo para los dirigentes provinciales que necesitan conservar identidad propia. “Si yo me vuelvo violeta de un día para otro, también me desdibujo. Y corro el riesgo de que, si este Gobierno no gana de manera contundente, después no pueda despegarme”, analizó.
A esa dificultad se suma la situación económica de las provincias, atravesadas por la caída de la recaudación y las restricciones fiscales. Sin embargo, consideró que la Nación todavía dispone de herramientas para negociar apoyos, que no necesariamente se traducen en transferencias directas de dinero. Mencionó, entre otros ejemplos, las decisiones vinculadas con el bioetanol y las retenciones al limón.
Qué puede pasar en Tucumán
Al trasladar el análisis al escenario tucumano, Garat planteó interrogantes sobre la relación entre el gobernador Osvaldo Jaldo y La Libertad Avanza. Si bien públicamente ambos sectores mantienen discursos de fuerte confrontación, el politólogo observó que esa distancia no siempre se refleja cuando sus principales referentes deben interactuar políticamente.
“Yo noto en los dos que están al frente de esta contienda, La Libertad Avanza y Jaldo, un nivel habitual de virulencia y radicalización de los discursos que después, cuando hablan entre ellos, no se nota”, sostuvo.
El analista recordó que ya hubo distintas votaciones en el Congreso en las que se especulaba con un posible quiebre entre el oficialismo nacional y el provincial, algo que hasta ahora no terminó de concretarse. Por eso, consideró que todavía no está claro si existe una estrategia de coordinación entre ambos espacios o si están reservando la confrontación más fuerte para los meses previos a las elecciones.
También destacó la decisión de Jaldo de desdoblar los comicios provinciales, una estrategia que le permitiría preservar un perfil propio y evitar que la disputa local quede completamente absorbida por la competencia nacional.
“Mientras más se acerque a lo nacional, todo el perfil que él ha ido construyendo del dialoguista lo pega tanto a Milei que después le dificulta diferenciarse del propio candidato de Milei”, explicó.
Para Garat, por ahora no hay elementos suficientes para anticipar un cambio en ese esquema. Incluso consideró que la confrontación podría intensificarse recién a partir de febrero, cuando los distintos espacios comiencen a concentrarse de lleno en la campaña electoral.
El candidato peronista dependerá del escenario electoral
Finalmente, el politólogo advirtió que la posible suspensión de las PASO no tendrá el mismo impacto en todos los sectores de la oposición. En el caso del peronismo, sostuvo que la discusión central pasará por definir qué perfil de candidato le permitirá competir con mayores posibilidades frente a Milei.
Esa decisión, explicó, dependerá de cómo llegue el Presidente a la elección y de si La Libertad Avanza conserva posibilidades de imponerse en primera vuelta o si el escenario conduce a un balotaje.
Si el oficialismo pierde fuerza y la oposición considera que la elección se definirá en una segunda vuelta, el justicialismo podría apostar por un candidato con mayor capacidad de atraer votantes por fuera de su núcleo tradicional, incluso con un perfil menos identificado con el kirchnerismo.
En cambio, si la estrategia requiere concentrar el voto peronista desde la primera vuelta, la elección podría orientarse hacia una figura con mayor capacidad de aglutinar al electorado propio.
“Todavía no está claro cuál va a ser esa jugada”, reconoció Garat. Sin embargo, insistió en que la eliminación de las primarias tendrá un efecto menos desestabilizador sobre el peronismo que sobre otras fuerzas políticas.