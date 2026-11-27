Oro del Banco Central: Lijo pidió el informe completo de la AGN y busca identificar a responsables de las operaciones
El juez ordenó nuevas medidas de prueba para reconstruir cómo se administraron las reservas, qué funcionarios tenían facultades para decidir y qué entidades financieras intervinieron.
Resumen para apurados
- El juez Ariel Lijo ordenó en Buenos Aires medidas de prueba a la AGN y al BCRA para esclarecer el traslado y control de reservas de oro tras detectar irregularidades.
- La AGN reportó el envío de 1.000 lingotes a Londres sin protocolos claros, inconsistencias contables y pérdidas millonarias en contratos derivados con dicho activo.
- La causa busca determinar la responsabilidad de funcionarios como Luis Caputo y Santiago Bausili, además de evaluar el nivel de protección de los activos soberanos.
La investigación judicial por las operaciones con las reservas de oro del Banco Central (BCRA) sumó nuevas medidas de prueba. El juez federal de Buenos Aires Ariel Lijo requirió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que entregue el informe completo en el que detectó irregularidades en los estados contables de la entidad y solicitó precisiones sobre quiénes intervinieron en las decisiones, qué controles se aplicaron y cuáles fueron las entidades financieras involucradas.
El magistrado también puso bajo análisis la relación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. En ese sentido, pidió conocer si desde 2025 hasta la actualidad existieron directivas o intercambios institucionales sobre la administración de las reservas de oro y las operaciones de derivados con ese activo como subyacente, consignó el diario "Ámbito".
Entre las medidas dispuestas, Lijo solicitó a la AGN una copia íntegra del informe correspondiente a la Actuación 423/2025, aprobado mediante la Resolución 205/2026, sobre los estados contables del organismo al 31 de diciembre de 2025.
El requerimiento incluye toda la documentación respaldatoria, los papeles de trabajo, las eventuales disidencias parciales y sus fundamentos, además de la respuesta que brindó el propio Banco Central, presidido por Santiago Bausili, frente a las observaciones de los auditores.
El juzgado también quiere saber si, después de esa contestación, se realizaron nuevas evaluaciones, requerimientos o intervenciones sobre las irregularidades señaladas. En caso afirmativo, la AGN deberá remitir las actuaciones e informar su estado actual.
Facultades para decidir sobre el oro
En paralelo, el juez requirió al BCRA que detalle el marco normativo que regulaba las decisiones sobre las reservas de oro, con especial atención a las facultades y competencias de las distintas áreas y funcionarios que podían intervenir.
La entidad deberá informar cuáles eran los procedimientos previstos para instrumentar y aprobar esas operaciones, qué mecanismos de control interno existían y cuáles eran las instancias de supervisión. También tendrá que aportar la documentación que respalde sus explicaciones e identificar a los bancos que participaron en los movimientos.
Otro de los puntos centrales del requerimiento apunta a determinar si hubo instrucciones o comunicaciones con el Ministerio de Economía. El Banco Central deberá informar si existieron directivas o intercambios institucionales sobre la administración de las reservas y las operaciones de derivados con subyacente oro y, en caso afirmativo, acompañar las constancias correspondientes.
Irregularidades detectadas
El informe de la Auditoría General de la Nación que motivó parte de las medidas judiciales concluyó que el Banco Central envió 1.000 barras de oro a Londres entre junio y agosto de 2024, sin contar con un instructivo formalmente aprobado que estableciera las etapas, los responsables y los controles de la operación.
Además, detectó que el traslado modificó la naturaleza del activo: el BCRA dejó de tener lingotes físicos individualizados y pasó a contar con un “derecho de crédito sobre oro no asignado”. La auditoría también advirtió que no pudo acceder a la póliza de seguro del transporte ni obtener documentación suficiente para reconstruir las condiciones de las operaciones.
Otro de los puntos observados fue la existencia de tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy en una cuenta de oro en el exterior, movimientos que el Banco Central había negado haber realizado. Según la AGN, sus registros contables y los extractos del Banco de Pagos Internacionales (BIS) acreditaron esas operaciones, aunque no se entregaron los contratos ni los antecedentes sobre autorizaciones, contrapartes y rendimientos.
El documento también recordó las pérdidas de U$S1.023 millones registradas en operaciones con derivados y cuestionó que no se pudiera determinar si el oro fue utilizado como garantía ni si quedó expuesto a una eventual pérdida de inmunidad.
Como conclusión, la AGN reclamó mayor protección de los activos externos y pidió repatriar el oro al Tesoro del Banco Central.
Las medidas judiciales fueron ordenadas el 27 de octubre, luego de los requerimientos formulados por el Ministerio Público Fiscal antes de expedirse sobre la denuncia. En la misma resolución, Lijo tuvo presente una nueva ampliación de la presentación realizada por el abogado denunciante Gregorio Dalbón.
La investigación busca determinar cómo se instrumentaron las operaciones con el oro del BCRA, qué funcionarios y entidades financieras participaron y si se respetaron las normas y los controles previstos para el manejo de las reservas internacionales. El informe completo de la AGN todavía no había sido incorporado a la causa penal, según fuentes judiciales.