La investigación judicial por las operaciones con las reservas de oro del Banco Central (BCRA) sumó nuevas medidas de prueba. El juez federal de Buenos Aires Ariel Lijo requirió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que entregue el informe completo en el que detectó irregularidades en los estados contables de la entidad y solicitó precisiones sobre quiénes intervinieron en las decisiones, qué controles se aplicaron y cuáles fueron las entidades financieras involucradas.