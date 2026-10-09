Polémica por el oro del BCRA: el titular de la AGN respondió a las críticas del gobierno de Milei

Resumen para apurados
- El titular de la AGN defendió el informe de pérdidas por U$S1.023 millones en coberturas de oro del BCRA y rechazó acusaciones de intencionalidad política del Gobierno nacional.
- El BCRA alegó ganancias por U$S2.505 millones por revalorización, pero Olmos señaló que la auditoría solo asienta el costo contable desembolsado para asegurar el precio del oro.
- La disputa continuará con un próximo dictamen sobre el traslado de lingotes, mientras expone la tensión política entre el Gobierno y los organismos de control del Estado.
El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, salió al cruce de las críticas del gobierno de Javier Milei por el informe que expuso pérdidas de U$S1.023 millones vinculadas con las operaciones de cobertura de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025.
El funcionario defendió el trabajo como una evaluación técnica de los estados contables y rechazó las acusaciones de que detrás de su publicación existe una maniobra política del peronismo.
La controversia se profundizó después de que el Banco Central, conducido por Santiago Bausili, cuestionara a la AGN por considerar que su informe buscaba desprestigiar a las autoridades de la entidad y afectar su institucionalidad. En respuesta, el organismo monetario sostuvo que su posición en oro, incluidas las coberturas, registró una ganancia neta de U$S2.505 millones.
En declaraciones a radio Mitre de Buenos Aires, Olmos aclaró que el objetivo de la auditoría fue describir los estados contables del BCRA y no evaluar su gestión. “Es una auditoría sobre los estados contables, no es una auditoría de gestión sobre el Banco Central”, afirmó.
El titular de la AGN también señaló que el informe no cuestiona la política de cobertura implementada para proteger las reservas ante una eventual caída del precio internacional del oro. Aclaró, además, que la evaluación sobre la disposición y el traslado de los lingotes corresponde a otro documento que todavía está en proceso, consignó el diario "La Nación".
Discusión por pérdidas y ganancias
Durante la gestión de Bausili, el Banco Central realizó operaciones de derivados liquidables en dólares para cubrirse ante una posible baja de la cotización internacional del oro. Según explicó Olmos, el informe contabilizó los U$S1.023 millones que la entidad desembolsó para sostener esa protección.
“Que perdió, perdió, porque pagó físico. Y cuando dicen ganamos, en realidad se revalorizaron los activos que tienen oro”, sostuvo el auditor al referirse a la diferencia entre el costo de las coberturas y la valorización de las reservas.
Olmos también cuestionó que el resultado positivo comunicado por el BCRA se atribuya a la actual conducción. Según señaló, las reservas de oro fueron adquiridas durante gestiones anteriores, entre ellas las de Alfonso Prat-Gay, Martín Redrado y Mercedes Marcó del Pont. “A partir de ahí no se compró más”, afirmó.
En ese sentido, insistió en que el informe no busca determinar si la estrategia financiera fue correcta o incorrecta, sino dejar constancia de un dato contable. “Esta es una auditoría que no hace una opinión sobre si está bien o está mal. Describe un número. Ese número es una pérdida del Banco Central, que tuvo que pagar por ese seguro U$S1.023 millones”, expresó.
Las diferencias dentro de la AGN
Olmos indicó que el dictamen sobre los estados contables contó con la firma de los siete integrantes del colegio de auditores, aunque hubo tres disidencias respecto de la inclusión de la cifra correspondiente a las coberturas.
Los dos auditores propuestos por La Libertad Avanza y el representante de la Unión Cívica Radical, Luis Naidenoff, consideraron que ese dato no debía incorporarse al informe final. Los otros cuatro integrantes votaron a favor de incluirlo.
Frente a las acusaciones de que la publicación responde a intereses partidarios, el presidente de la AGN recordó que la Constitución Nacional establece que la conducción del organismo debe quedar en manos de la oposición. “Descalificar un informe técnico a partir de quién preside un organismo es un poco amañado”, concluyó.