Reforma del Banco Central: las seis claves para entender qué cambia con la nueva ley
La Cámara de Diputados convirtió en ley los cambios que redefinen las funciones del BCRA, limitan el financiamiento al Estado y establecen nuevas condiciones para distribuir utilidades y designar a sus autoridades. La norma también pone el foco en la estabilidad de precios.
Resumen para apurados
- La Cámara de Diputados convirtió en ley en el Congreso la reforma del BCRA para priorizar el valor del peso y prohibir la asistencia financiera al Estado.
- La iniciativa revierte cambios de 2012 al eliminar adelantos transitorios, fijar mandatos de seis años para el directorio y endurecer el reparto de utilidades.
- La norma busca blindar la autonomía del Banco Central, impedir la emisión para financiar déficit fiscal y consolidar la estabilidad de precios a largo plazo.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se convirtió en ley luego de que la Cámara de Diputados aceptara los cambios introducidos por el Senado en septiembre. La nueva normativa modificó aspectos centrales del funcionamiento de la autoridad monetaria y buscó revertir parte de las disposiciones aprobadas en 2012.
Los cambios abarcaron seis ejes: las funciones del organismo, el financiamiento al sector público, el uso de sus ganancias, la designación y remoción de sus autoridades, la administración de las reservas y las operaciones financieras.
Estos son los seis puntos principales para entender qué establece la nueva ley.
1. El Banco Central tendrá como prioridad preservar el valor de la moneda
La norma reemplazó el artículo 3 de la Carta Orgánica y determinó que la función “única, primaria y fundamental” del BCRA será preservar el valor de la moneda. De esta manera, dejó atrás el mandato vigente desde 2012, que también incluía objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
Los fundamentos de la reforma sostuvieron que la acumulación de metas dificultaba evaluar la gestión del organismo. Por eso, plantearon que la política monetaria debía concentrarse en la estabilidad de precios.
Además, el directorio dejó de tener atribuciones para orientar el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales. La iniciativa consideró que esas funciones correspondían a organismos de fomento.
2. Se restringió el financiamiento al Gobierno y a las provincias
Uno de los cambios centrales fue la derogación del artículo 20 de la Carta Orgánica, que regulaba los adelantos transitorios del Banco Central al Gobierno nacional.
La normativa eliminó esos mecanismos de asistencia financiera. También prohibió que el organismo otorgue créditos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
La restricción alcanzó, además, a la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario y al anticipo de recursos para afrontar vencimientos de deuda.
Según los fundamentos de la ley, bajo las reglas anteriores el Tesoro podía recibir hasta $36,6 billones mediante adelantos transitorios, un monto equivalente a más del 80% de la base monetaria.
La reforma también eliminó el régimen de reservas de libre disponibilidad, establecido por la Ley de Convertibilidad de 1991. El Gobierno sostuvo que ese instrumento había permitido utilizar reservas internacionales y dejar en el activo del BCRA letras intransferibles por U$S69.400 millones a abril de 2025.
3. Las ganancias tendrán condiciones más estrictas para ser distribuidas
La nueva ley modificó las reglas para que el Banco Central transfiera utilidades al Estado nacional, su único accionista. A partir de ahora, solamente podrán distribuirse ganancias líquidas y realizadas. Quedarán excluidos los resultados generados por variaciones del tipo de cambio o de la cotización del oro, que pasarán a integrar una cuenta de capital.
Los resultados no realizados provenientes de otros conceptos deberán permanecer en una reserva especial hasta su concreción, consignó el portal Infobae.
Además, el nuevo artículo 38 estableció que, antes de autorizar una transferencia, la reserva general y las demás reservas de resultados deberán representar al menos el 50% del capital del organismo. Los fondos que eventualmente se giren al Tesoro solo podrán utilizarse para pagar deuda pública.
La normativa también fijó un régimen transitorio: mientras el Estado mantenga deudas por adelantos transitorios o letras intransferibles, una parte de las utilidades anuales deberá destinarse exclusivamente a cancelar esas obligaciones.
4. El presidente y los directores tendrán mandatos de seis años
La modificación incorporada por el Senado y aceptada por Diputados estableció nuevas condiciones para integrar la conducción del Banco Central. El presidente y los directores tendrán mandatos de seis años y necesitarán el acuerdo del Senado por mayoría absoluta para asumir sus cargos.
La ley también delimitó las causales de remoción. Entre ellas incluyó la existencia de una falta grave y manifiesta en el desempeño de sus funciones, que deberá estar respaldada por hechos determinados y verificables.
El procedimiento requerirá un decreto del Poder Ejecutivo y la aprobación previa del Congreso por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes. De esta manera, el Gobierno ya no podrá apartar unilateralmente a las autoridades de la entidad.
También se eliminó la intervención de la comisión bicameral que había sido incorporada en 2010, durante el conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el entonces titular del BCRA, Martín Redrado.
5. Se modificaron las reglas para administrar las reservas internacionales
La reforma incorporó la inembargabilidad de los bienes que integran las reservas internacionales y especificó cuáles de esos activos externos podrán utilizarse para inversiones, entre ellos el oro y otros instrumentos líquidos.
El Banco Central también quedó habilitado para utilizar esos activos como garantía en operaciones propias de banca central.
A su vez, determinados contratos financieros internacionales quedaron exceptuados de una limitación legal vigente.
6. El BCRA concentrará la regulación de los sistemas de pago
El último eje de la reforma estuvo relacionado con las atribuciones operativas de la autoridad monetaria. La nueva ley concentró en el Banco Central la regulación de los sistemas de pago y de las cámaras liquidadoras y compensadoras.
También habilitó al organismo a negociar títulos públicos, divisas y otros activos financieros con objetivos monetarios, cambiarios, financieros o crediticios. Esas operaciones deberán realizarse a precios de mercado o mediante parámetros técnicos equivalentes cuando no exista una cotización disponible.
Por último, la normativa derogó una disposición vinculada con la intervención en el mercado cambiario y otras reglas que todavía permanecían vigentes desde el régimen de convertibilidad.