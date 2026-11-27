Los dos episodios se suman a una serie de ataques informáticos registrados recientemente en Europa. Entre ellos figuran los sabotajes a sistemas de refrigeración que afectaron a supermercados de Francia y Bélgica, y el ciberataque contra la FIFA, que la organización confirmó el jueves y que permitió el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial.