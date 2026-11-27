Dos nuevos ciberataques en Europa: apuntaron al gigante tecnológico SAP y al Ministerio de Trabajo británico
La compañía alemana confirmó actividades sospechosas en sus sistemas y aseguró que tomó medidas para proteger sus servicios. En Reino Unido, un incidente informático obligó a suspender algunos servicios en línea.
Resumen para apurados
- La firma alemana SAP y el Ministerio de Trabajo británico sufrieron este viernes ciberataques en Europa con fines de vulnerar sus sistemas y plataformas de gestión digital.
- Los agresores habrían usado inteligencia artificial para atacar GitHub de SAP, sumándose a recientes hackeos contra la FIFA y cadenas de supermercados en Francia y Bélgica.
- Estos incidentes profundizan la alerta por la seguridad de infraestructuras críticas y obligan a Europa a reforzar protocolos ante ataques autónomos cada vez más complejos.
Dos nuevos incidentes de seguridad informática encendieron las alertas en Europa. El gigante alemán del software SAP confirmó este viernes un ataque a sus sistemas, mientras que el Ministerio de Trabajo y Pensiones de Reino Unido informó que detectó un incidente cibernético y suspendió preventivamente algunos de sus servicios en línea.
En el caso de SAP, la compañía reconoció que identificó "actividades sospechosas" y que adoptó medidas inmediatas para proteger a sus clientes y garantizar la seguridad de sus servicios. Sin embargo, aclaró que, hasta el momento, no encontró "ningún indicio de acceso no autorizado a los datos comerciales de los clientes".
La empresa no brindó detalles sobre el origen del incidente, sus posibles responsables ni el alcance de los daños. Según un portavoz contactado por la agencia AFP, el episodio continuaba en curso, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.
De acuerdo con la revista alemana "Der Spiegel", que citó una comunicación interna dirigida a los empleados y fuentes cercanas al caso, los atacantes habrían apuntado a la presencia de SAP en GitHub, la plataforma de desarrollo propiedad de Microsoft que permite alojar y gestionar código informático.
La publicación también señaló que los responsables podrían haber utilizado sistemas de inteligencia artificial capaces de ejecutar de manera autónoma tareas complejas. SAP, por su parte, no hizo comentarios sobre esa posibilidad.
El incidente se produjo mientras la compañía acelera su transición hacia la inteligencia artificial y los servicios en la nube. Además, durante los últimos días trascendieron versiones sobre un posible plan para eliminar al menos 10.000 puestos de trabajo, equivalente a un 9% de su plantilla mundial. La empresa negó que exista una decisión tomada y evitó pronunciarse sobre esas especulaciones.
La situación en Reino Unido
En paralelo, el Ministerio de Trabajo y Pensiones británico (DWP, por sus siglas en inglés) comunicó que detectó un incidente "cibernético" y que, como medida de precaución, suspendió el funcionamiento de algunos servicios en línea.
El organismo indicó que trabaja junto con el Centro Nacional de Ciberseguridad y expertos del Gobierno para investigar lo sucedido y restablecer las prestaciones digitales lo antes posible.
No obstante, aclaró que el episodio no afectó los pagos habituales de prestaciones y pensiones, que se realizarán con normalidad. "Si algún servicio en línea que necesite no está disponible, le rogamos que vuelva a intentarlo más tarde", señaló en un comunicado.
Los dos episodios se suman a una serie de ataques informáticos registrados recientemente en Europa. Entre ellos figuran los sabotajes a sistemas de refrigeración que afectaron a supermercados de Francia y Bélgica, y el ciberataque contra la FIFA, que la organización confirmó el jueves y que permitió el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial.