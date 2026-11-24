“Estamos tratando de determinar” si el incidente tiene carácter “delictivo”, indicó el comisario adjunto de la policía de Mánchester, Tom Harding, en el comunicado. “Cualquier persona que asistiera al evento de anoche y que desde entonces haya notado efectos secundarios o desarrollado síntomas debe acudir al hospital más cercano, ponerse en contacto con su médico de cabecera o llamar” a la policía, añadió.