“Entiendo que el momento en que han ocurrido estos incidentes pueda suscitar dudas, y es lógico que así sea. El pueblo estadounidense tiene derecho a plantearnos estas cuestiones”, expresó. Sin embargo, insistió en que las interrupciones estuvieron vinculadas con tareas de mantenimiento y modificaciones técnicas de los sistemas, y descartó que se tratara de un ataque coordinado o patrocinado por un Estado.