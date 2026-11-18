Resumen para apurados
- El director de Inteligencia de EE.UU., Jay Clayton, descartó en el Congreso que las recientes fallas tecnológicas en el país fueran por un ciberataque coordinado o foráneo.
- Las interrupciones afectaron vuelos de la FAA y redes de seguridad nacional, pero peritajes confirmaron que se originaron por tareas de mantenimiento y cambios en los sistemas.
- Pese a descartar el ataque, EE.UU. alertó sobre los futuros riesgos del uso de IA en ciberoperaciones y defiende millonarias inversiones para modernizar su infraestructura.
Las recientes interrupciones de servicios tecnológicos en Estados Unidos (EEUU), que afectaron tanto a organismos gubernamentales como a empresas privadas, no fueron consecuencia de un ciberataque coordinado ni de una operación patrocinada por otro Estado. Así lo aseguró el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, durante una audiencia ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
El funcionario sostuvo que, después de un análisis digital exhaustivo, la comunidad de inteligencia llegó a la conclusión de que los incidentes no estaban relacionados entre sí y respondían a problemas técnicos de distinta naturaleza.
“Se trata de causas diferentes”, afirmó Clayton ante los legisladores. Explicó que los organismos analizaron las técnicas, tácticas y procedimientos utilizados habitualmente en operaciones de piratería informática, pero no encontraron indicios de que se hubieran aplicado en estos episodios, consignó la cadena CNN.
Director of National Intelligence Jay Clayton on threats from Iran and tech outages: "These are separate, service outages associated with maintenance and technical changes. They are not a coordinated or state sponsored attack." https://t.co/LHq1N7wIL9— CSPAN (@cspan) November 18, 2026
“Entiendo que el momento en que han ocurrido estos incidentes pueda suscitar dudas, y es lógico que así sea. El pueblo estadounidense tiene derecho a plantearnos estas cuestiones”, expresó. Sin embargo, insistió en que las interrupciones estuvieron vinculadas con tareas de mantenimiento y modificaciones técnicas de los sistemas, y descartó que se tratara de un ataque coordinado o patrocinado por un Estado.
Entre los episodios recientes se encuentran la caída de la red de comunicaciones de seguridad nacional de Estados Unidos y la suspensión de vuelos dispuesta por la Administración Federal de Aviación (FAA).
Clayton aseguró que tiene un “nivel de confianza muy alto” en que las fallas no fueron provocadas por un ciberataque y señaló que ninguna presentó las características digitales propias de una operación de ese tipo.
Advertencias sobre Irán y la IA
Durante la misma audiencia, el director de Inteligencia Nacional advirtió que la amenaza de “planes letales” por parte de Irán, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, aumentó sustancialmente.
Clayton evitó responder preguntas sobre una información publicada recientemente por CNN, según la cual los servicios de inteligencia estadounidenses habrían reunido datos sobre un posible plan iraní para realizar un ataque con una bomba sucia o armas químicas en Washington. De acuerdo con ese reporte, los funcionarios estadounidenses mantienen diferencias sobre la capacidad y la intención de Irán de concretar una operación de esas características.
Por otra parte, Clayton alertó sobre los riesgos asociados con el desarrollo de la inteligencia artificial y su utilización en operaciones informáticas. Según señaló, esta tecnología está “aumentando drásticamente la velocidad, la escala y la sofisticación de las ciberoperaciones, tanto ofensivas como defensivas”.
“La comunidad de inteligencia sigue vigilando y manteniéndose alerta ante cualquier posibilidad de actividad cibernética maliciosa que amenace las redes de Estados Unidos y a nuestros socios de las fuerzas del orden”, afirmó.
Defendió inversiones en la red aérea
En paralelo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, defendió las inversiones destinadas a renovar el equipamiento del sistema de aviación, luego de la suspensión de vuelos ordenada por la FAA durante la semana pasada.
Durante una participación en el pódcast matutino “The Morning Meeting”, del medio 2WAY, respondió a las críticas por la ejecución de los U$S 12.500 millones aprobados por el Congreso y el nuevo pedido de U$S 50.000 millones.
Un oyente cuestionó que los fondos autorizados todavía no se hubieran ejecutado, pese a que el funcionario solicita una nueva partida. Duffy rechazó ese planteo y explicó que el dinero asignado a la compra de equipamiento no se considera gastado hasta que los dispositivos son entregados e instalados.
“Creo que quienes plantean esa crítica imaginan que es como ir a una tienda -como Best Buy- y comprar productos que ya están en los estantes”, respondió.
El secretario sostuvo que nunca antes se había fabricado o adquirido una cantidad tan grande de equipamiento para la aviación. Explicó que los proveedores deben producir los dispositivos de acuerdo con los pedidos y las especificaciones técnicas del Gobierno, y que los pagos se realizan a medida que los equipos son entregados.
Además, aseguró que el sistema de aviación estadounidense continúa siendo seguro, en un contexto en el que la administración de Donald Trump enfrenta cuestionamientos por la comunicación de las recientes fallas e interrupciones técnicas.