El episodio se produce en medio de una creciente preocupación por la seguridad de los sistemas gubernamentales, después de que se conocieran otros incidentes en el FBI y el Departamento de Agricultura, así como una interrupción de varios días en la red clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que las autoridades atribuyeron a problemas técnicos y no a un ciberataque.