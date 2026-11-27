Dieciséis horas y media o hasta 23 horas con escalas separan a Israel de la Argentina, un tiempo de vuelo que ahora El Al busca reducir con un viaje directo que tendrá su inauguración este domingo 29 de noviembre —día en que el vuelo inaugural llegará y partirá de regreso—, cuando la aerolínea de bandera de esa nación aterrice en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y dé por iniciada la primera ruta intercontinental entre ambos destinos.