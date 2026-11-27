Vuelo directo entre Argentina e Israel: cuánto dura el viaje y cuánto cuestan los pasajes
La conexión aérea sin escalas unirá Ezeiza con Tel Aviv en unas 15 a 16 horas, frente a las más de 20 horas que demandaban las escalas. Días de operación, precios de los pasajes, aeronave prevista y los detalles del vuelo inaugural, que llegará y partirá el lunes.
Resumen para apurados
- La aerolínea El Al inauguró el primer vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv el 29 de noviembre para reducir los tiempos de viaje a 15 horas sin escalas.
- La ruta, acordada tras reuniones entre Javier Milei y Benjamín Netanyahu, operará dos veces por semana con un Boeing 787-9, evitando escalas previas en Europa o EE. UU.
- La conexión fortalecerá los lazos comerciales y facilitará el traslado de más de 50.000 viajeros anuales, impulsada por la nutrida comunidad judía en Argentina.
Dieciséis horas y media o hasta 23 horas con escalas separan a Israel de la Argentina, un tiempo de vuelo que ahora El Al busca reducir con un viaje directo que tendrá su inauguración este domingo 29 de noviembre —día en que el vuelo inaugural llegará y partirá de regreso—, cuando la aerolínea de bandera de esa nación aterrice en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y dé por iniciada la primera ruta intercontinental entre ambos destinos.
Este domingo 29 de noviembre llegará a la Argentina el primer avión proveniente directo de Israel, uniendo al país de Sudamérica con Asia occidental. La conexión aérea sin escalas recorre unos 12.300 kilómetros y puede durar más de 15 horas. Previo a la implementación, las rutas habituales comprendían ciudades como Madrid, Roma o Miami, sumando más de 20 horas en total con esperas y conexiones.
Cómo serán las frecuencias de vuelo entre Israel y Argentina
El vuelo directo permitirá a los pasajeros subir en Argentina y bajarse en Israel a través de la aerolínea israelí El Al, que usará un Boeing 787-9 Dreamliner para hasta 271 pasajeros. De acuerdo con lo informado por Infobae, El Al operará con dos frecuencias semanales en la ruta. Los vuelos desde Ezeiza partirán los lunes y miércoles, mientras que los servicios desde Tel Aviv lo harán los domingos y martes.
La ruta se anunció tras los encuentros de Javier Milei con Benjamín Netanyahu en Jerusalén. La autorizó la Subsecretaría de Transporte Aéreo, con el acuerdo bilateral de 2017 y un memorando de 2026. Se estima que unos 50.000 argentinos viajan cada año a Israel. Según datos oficiales, en 2025 la Argentina tuvo un superávit comercial de 416,5 millones de dólares con ese destino.
Cuál es el precio de los pasajes de los vuelos entre Israel y Argentina
La ceremonia inaugural será este domingo 29 de noviembre en el aeropuerto de Ezeiza, donde el avión recibirá un bautismo, práctica habitual de la industria aérea cuando se inaugura una nueva ruta. Ese mismo día, pocas horas después del aterrizaje, la aeronave partirá de regreso hacia Tel Aviv con los primeros pasajeros que volarán directo desde Buenos Aires a Israel.
Los pasajes ya están disponibles. Las tarifas de lanzamiento arrancan en US$ 773 por tramo —con equipaje de mano, una valija en la bodega de hasta 23 kilos, comidas y selección de asiento incluidos— y llegan a US$ 1.349 por ida y vuelta en clase turista. La clase ejecutiva tiene un precio de hasta US$ 7.000.
Un mercado con aparente demanda
Antes de la inauguración de esta ruta, quienes viajaban entre Buenos Aires y Tel Aviv debían combinar al menos dos vuelos, generalmente con Aerolíneas Argentinas o Iberia hasta Madrid, Roma u otro hub europeo, y desde allí conectar con El Al u otra aerolínea hacia Israel. El esquema implicaba tiempos de viaje considerablemente más largos que las 15 o 16 horas que tomará el trayecto directo.
La nueva frecuencia modifica ese panorama para turistas, viajeros de negocios y para los miles de compatriotas con vínculos familiares o comunitarios con Israel. Desde Infobae detallaron que la Argentina tiene una de las comunidades judías más grandes del mundo, con cerca de 180.000 personas, lo que convierte a esta ruta en una conexión con una demanda potencial consolidada.