Cuánto cuesta viajar a Brasil en enero de 2027: los precios de los vuelos y hoteles
Río de Janeiro, Florianópolis, Recife, Maragogi y Pipa figuran entre las opciones para las vacaciones de verano 2027. Cuánto cuestan los pasajes de avión y los hoteles para viajar a Brasil en enero desde Buenos Aires.
Resumen para apurados
- Relevaron los costos de vuelos y hoteles para viajar de Buenos Aires a Brasil en enero de 2027, con pasajes que parten desde $478.000 para planificar las vacaciones de verano.
- Las tarifas aéreas varían según destino y escalas hacia playas como Río o Pipa, mientras que el alojamiento semanal ronda entre $390.000 y $960.000 por persona según la ciudad.
- La anticipación de precios permite a los viajeros evaluar costos adicionales como equipaje y traslados para definir la viabilidad económica de veranear en el exterior.
Brasil vuelve a posicionarse entre los destinos favoritos de los argentinos para las vacaciones de verano. Con enero de 2027 cada vez más cerca, quienes planean viajar a las playas brasileñas ya pueden consultar cuánto cuestan los pasajes de avión desde Buenos Aires a algunos de los principales destinos turísticos.
El presupuesto para viajar no depende solamente del precio del vuelo. También hay que contemplar el alojamiento, los traslados desde los aeropuertos, el equipaje, las excursiones y otros gastos que pueden modificar el costo final de las vacaciones.
Cuánto cuestan los vuelos a Brasil en enero de 2027
Los precios de los pasajes aéreos varían según el destino, las fechas elegidas y las conexiones disponibles. Además, es importante revisar qué servicios contempla cada tarifa, ya que el equipaje y otros adicionales pueden incrementar el valor de la compra.
Según un relevamiento de BAE Negocios, estos son algunos de los precios de referencia para viajar desde Buenos Aires a Brasil durante enero de 2027, con pasajes de ida y vuelta:
- Río de Janeiro: desde $478.161, para viajar del 17 al 26 de enero.
- Florianópolis: desde $739.806, para viajar del 20 al 27 de enero.
- Recife: desde $902.340, para viajar del 9 al 22 de enero.
- Maragogi: desde $1.329.655, con conexión aérea a Maceió, para viajar del 17 al 24 de enero.
- Pipa: desde $1.387.399, con conexión a Natal, para viajar del 7 al 21 de enero.
Maragogi y Pipa: cuánto cuesta llegar a estas playas de Brasil
Entre los destinos del nordeste brasileño, Maragogi y Pipa requieren una planificación adicional, ya que los aeropuertos más cercanos no se encuentran en las localidades de playa y es necesario completar el recorrido por tierra.
Para llegar a Maragogi, en Alagoas, se puede volar hasta Maceió o Recife y luego contratar un traslado hasta el destino. Los vuelos desde Buenos Aires a Maceió para enero de 2027 tienen precios de referencia que rondan los $1,3 millones por persona, ida y vuelta.
En el caso de Pipa, en el estado de Río Grande del Norte, el aeropuerto de referencia es Natal. Desde allí, los turistas deben continuar el trayecto por tierra hasta la localidad costera. Los pasajes consultados para enero parten de aproximadamente $1,38 millones.
Por este motivo, al comparar las alternativas, es importante considerar también el valor de los traslados y no quedarse únicamente con el precio del vuelo.
Cuánto cuesta alojarse en Brasil durante enero de 2027
El alojamiento es otro de los componentes centrales del presupuesto para las vacaciones. Las tarifas dependen de la ubicación, los servicios, la categoría del hotel y la disponibilidad durante la temporada alta.
Estos son algunos de los precios promedio por noche relevados para enero de 2027:
- Río de Janeiro: $189.228.
- Florianópolis: $224.221.
- Recife: $112.492.
- Maragogi: $274.348.
- Pipa: $170.188.
Si dos personas comparten una habitación durante siete noches, el gasto estimado en alojamiento por viajero sería el siguiente:
- Río de Janeiro: $662.298 por persona.
- Florianópolis: $784.774 por persona.
- Recife: $393.722 por persona.
- Maragogi: $960.218 por persona.
- Pipa: $595.658 por persona.
Qué otros gastos hay que tener en cuenta para viajar a Brasil
Para calcular cuánto dinero se necesita para viajar a Brasil en enero de 2027, hay otros consumos que también deben incluirse en el presupuesto:
- Equipaje: algunas tarifas aéreas económicas contemplan solamente un bolso de mano. Las valijas despachadas pueden representar un costo adicional.
- Transporte local: los traslados, colectivos, taxis y otros medios de movilidad deben contemplarse durante la estadía.
- Seguro de viaje: su precio depende de la cobertura contratada y de la cantidad de días.
- Excursiones: paseos en barco, visitas guiadas y actividades recreativas pueden incrementar el presupuesto.