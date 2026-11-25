Milei viajó 17 veces al exterior durante 2026 y gastó más de $4.000 millones
Los datos surgen del primer informe de gestión que presentó Diego Santilli en el Senado. El relevamiento incluye gastos en combustible, vuelos privados, hoteles, tasas aeroportuarias y viáticos de las comitivas presidenciales.
Resumen para apurados
- Según informó el jefe de Gabinete Diego Santilli en el Senado, Javier Milei viajó 17 veces al exterior en 2026, con un gasto estatal que superó los $4.000 millones.
- Los fondos cubrieron combustible, vuelos privados y viáticos. El reporte oficial omitió los gastos de seguridad de Casa Militar por razones de reserva legal.
- Cancillería defendió las giras por posicionamiento externo y anuncios de inversiones, mientras el Congreso analiza el impacto fiscal frente a los acuerdos logrados.
Javier Milei realizó 17 viajes al exterior entre enero y noviembre de 2026, con un gasto total que superó los $4.000 millones, de acuerdo con los datos presentados por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante su primer informe de gestión en el Senado.
El detalle de las erogaciones surgió a partir de las consultas de senadores de distintos bloques sobre los costos que representaron para el Estado los desplazamientos presidenciales. Entre los conceptos relevados figuran el combustible de los aviones oficiales, los vuelos privados, las tasas aeroportuarias, los alojamientos y los gastos de las comitivas.
Según la información oficial, durante este año se registraron $1.513.744.295 vinculados al combustible de la flota presidencial y a los gastos de la Secretaría General de la Presidencia. A esa cifra se suman U$S 1.619.111 por combustible cargado en el exterior, tasas aeroportuarias y la contratación de dos vuelos privados.
El cálculo también incorpora los gastos de estadía informados en el reporte anterior, presentado por Manuel Adorni a fines de abril, antes de dejar el cargo. En aquella oportunidad, el Gobierno había comunicado desembolsos por $188.864.319 correspondientes a seis giras presidenciales. Con esos conceptos, el costo total de los desplazamientos superó los $4.000 millones.
El relevamiento comprende 15 viajes realizados en aeronaves de la flota presidencial y otros dos en aviones privados. Uno de estos últimos trasladó al mandatario a Quito y Cali, entre el 5 y el 7 de agosto, por U$S 143.000. El otro fue a Nueva York, en septiembre, y tuvo un costo de U$S 195.000.
La reconstrucción no contempla la cuarta visita de Milei a Madrid, realizada a comienzos de noviembre para participar de la Cumbre Iberoamericana.
Los gastos que no fueron incluidos en el informe
La respuesta oficial no permite conocer el costo integral de los operativos de seguridad que acompañaron al Presidente durante sus desplazamientos. Ante el pedido de información sobre las erogaciones de Casa Militar, el Gobierno invocó una excepción contemplada en la Ley de Acceso a la Información Pública.
Según argumentó, la difusión de esos datos podría poner en riesgo la vida o la seguridad de las personas protegidas y del personal afectado. Por ese motivo, esos importes quedaron fuera del cálculo.
Tampoco se presentó un detalle integral sobre eventuales reintegros o beneficios otorgados por terceros en relación con los viajes, aunque sí se identificaron algunos alojamientos que fueron cubiertos por los gobiernos anfitriones.
Por otra parte, el Ejecutivo sostuvo que todos los desplazamientos realizados por Milei en su condición de jefe de Estado tuvieron carácter de visitas oficiales o de Estado. Esa clasificación incluyó incluso el viaje a San Pablo, donde el mandatario participó de un acto vinculado con la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.
La agenda internacional también contempló reuniones bilaterales, encuentros con empresarios, participaciones en foros internacionales y actividades de reconocimiento al Presidente.
Consultada sobre los resultados concretos de las giras y la existencia de evaluaciones sobre su costo y beneficio, la Cancillería, conducida por Pablo Quirno, respondió que el análisis no debe limitarse a la firma de acuerdos. Según explicó, también deben considerarse el posicionamiento internacional de la Argentina, la imagen del país y la defensa de los intereses nacionales.
Entre los resultados mencionados figura la visita a Ecuador del 6 de agosto, durante la cual se avanzó en un acuerdo comercial para el sector automotor, un nuevo acuerdo de servicios aéreos y un memorando de entendimiento para establecer un mecanismo de consultas sobre comercio e inversiones. El acuerdo de servicios aéreos todavía debía completar el trámite en el Poder Ejecutivo antes de ser enviado al Congreso.
El informe también incluyó anuncios de inversión realizados durante las actividades presidenciales en Nueva York y París. Entre las empresas mencionadas aparecen Pampa Energía, TGS, Glencore, TotalEnergies, Pluspetrol, GyP y Pan American Energy.
Algunas iniciativas obtuvieron la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), otras continuaban bajo evaluación y algunas fueron presentadas como proyectos o planes de inversión. Por lo tanto, los montos anunciados no representan necesariamente desembolsos ya concretados.
Los 17 viajes de Milei al exterior durante 2026
De acuerdo con el informe de la Jefatura de Gabinete, el Presidente permaneció 54 días fuera del país entre enero y octubre. Esto representa, en promedio, un viaje al exterior cada 18 días.
El detalle de los desplazamientos, los gastos informados por las distintas áreas del Gobierno y los alojamientos fue el siguiente:
1. Paraguay (17 de enero). Milei viajó en el avión T-95 para participar de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El Ministerio de Defensa informó $13.491.547 en combustible y U$S 1.569 por combustible y tasas aeroportuarias.
2. Suiza (20 de enero). Se trasladó en el ARG-01 para participar del Foro Económico de Davos. Defensa informó $65.579.460 en combustible y U$S 104.343 por combustible y tasas. El alojamiento en el Steigenberger Grandhotel Belvédère demandó otros $73.179.186.
3. Estados Unidos (18 al 20 de febrero). Viajó a Washington en el ARG-01. Se informaron $65.579.460 en combustible y U$S 58.869 por combustible y tasas aeroportuarias. La estadía en The Ritz-Carlton costó $13.645.725.
4. Estados Unidos y Chile (6 al 11 de marzo). La gira incluyó Miami, Nueva York y Santiago de Chile, a bordo del ARG-01. Defensa informó $71.672.702 en combustible y U$S 162.503 por combustible y tasas. Los alojamientos en Trump National Doral y The Langham representaron $85.667.704.
5. España (13 de marzo). El mandatario viajó a Madrid en el ARG-01. Se registraron $46.651.791 en combustible y U$S 73.723 por combustible y tasas. El alojamiento en el Hyatt Regency Hesperia costó $15.325.162.
6. Hungría (20 de marzo). Milei se trasladó a Budapest en el ARG-01. Defensa informó $71.320.645 en combustible y U$S 126.552 por combustible y tasas. El alojamiento estuvo a cargo del entonces primer ministro Viktor Orbán.
7. Israel (18 de abril). Viajó en el ARG-01 junto a Karina Milei y los ministros Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques. Defensa informó $83.200.014 en combustible y U$S 148.454,29 por combustible y tasas. Presidencia registró otros $13.875.846. El alojamiento en el Waldorf Astoria Jerusalén fue cortesía del Estado israelí.
8. Estados Unidos (5 al 7 de mayo). Milei viajó a Los Ángeles en el ARG-01 para participar de la conferencia anual del Instituto Milken. Defensa informó $83.421.293 en combustible y U$S 173.892,87 por combustible y tasas. Presidencia registró gastos por $26.119.600. El mandatario se alojó en el Waldorf Astoria.
9. España (24 al 27 de junio). Viajó nuevamente a Madrid en el ARG-01 para recibir la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo. Defensa informó $108.110.558 en combustible y U$S 96.182 por combustible y tasas. La Secretaría General sumó $19.239.406. Se alojó en el Hyatt Regency Hesperia.
10. Brasil (24 de julio). Se trasladó a San Pablo en el avión T-95 para recibir una condecoración y participar del acto de oficialización de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Defensa informó $7.469.482 en combustible y U$S 4.125 por combustible y tasas. Presidencia registró otros $1.717.503. Se alojó en el hotel Tivoli Mofarrej.
11. Perú (27 de julio). Viajó a Lima en el T-95 para participar de la asunción presidencial de Keiko Fujimori. Defensa informó $9.152.594 en combustible y U$S 4.366 por combustible y tasas. Presidencia registró otros $3.600.325. El alojamiento en el hotel Los Delfines fue cortesía del Gobierno peruano.
12. Ecuador y Colombia (5 al 7 de agosto). Realizó una gira por Quito y Cali en un avión privado contratado por U$S 143.000, ida y vuelta. Presidencia informó gastos conjuntos por $14.285.013. Se alojó en el Swissôtel Quito y el InterContinental Cali.
13. Chile (3 de septiembre). Viajó a Santiago en el avión T-96 para reunirse con José Antonio Kast y participar del V Encuentro Regional del Foro Madrid. Se informaron U$S 13.778 por combustible y tasas aeroportuarias y $3.929.113 por parte de Presidencia. Se alojó en el hotel Sheraton Santiago.
14. Estados Unidos (21 al 24 de septiembre). Se trasladó a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas en un avión privado, por un costo de U$S 195.000, ida y vuelta. La Secretaría General registró gastos por $81.037.473. Se alojó en The Langham.
15. Francia (30 de septiembre al 2 de octubre). Viajó a París en el ARG-01, acompañado por una comitiva integrada por Diego Santilli, Karina Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Santiago Bausili. Defensa informó $132.767.334 en combustible y U$S 118.902 por combustible y tasas. Presidencia registró otros $40.800.903. El alojamiento fue en el hotel Le Metropolitan.
16. Estados Unidos (14 de octubre). Milei viajó a Washington en el ARG-01 para recibir el premio Global Champion of Free Enterprise. Defensa informó $168.138.255,27 en combustible y U$S 88.420 por combustible y tasas. La Secretaría General registró gastos por $27.504.384. Se alojó en el hotel Ritz-Carlton.
17. España (20 de octubre). Realizó su tercer viaje del año a Madrid en el ARG-01, acompañado por Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier. Defensa informó $129.464.435 en combustible y U$S 105.426 por combustible y tasas. La Secretaría General registró otros $36.750.829. Se alojó nuevamente en el Hyatt Regency Hesperia.