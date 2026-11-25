Entre los resultados mencionados figura la visita a Ecuador del 6 de agosto, durante la cual se avanzó en un acuerdo comercial para el sector automotor, un nuevo acuerdo de servicios aéreos y un memorando de entendimiento para establecer un mecanismo de consultas sobre comercio e inversiones. El acuerdo de servicios aéreos todavía debía completar el trámite en el Poder Ejecutivo antes de ser enviado al Congreso.