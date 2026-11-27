Resumen para apurados
- Cada cuarto jueves de noviembre, millones de personas celebran Acción de Gracias en Estados Unidos con cenas familiares para expresar gratitud y marcar un feriado federal.
- Inspirada en el encuentro de 1621 en Plymouth, fue instituida por Abraham Lincoln en 1863 y formalizada por el Congreso en 1941, sumando desfiles y partidos tradicionales.
- La festividad afronta revisiones históricas: pueblos originarios conmemoran el Día Nacional de Duelo para denunciar el despojo y las secuelas de la colonización en el país.
El Día de Acción de Gracias, conocido como Thanksgiving, es una de las celebraciones más esperadas de Estados Unidos. Cada cuarto jueves de noviembre, millones de personas se reúnen para compartir una comida y expresar gratitud. Aunque hoy se asocia con los encuentros familiares, su historia se remonta a los primeros asentamientos europeos en América. Su interpretación está atravesada por la polémica en la relación entre colonos y pueblos originarios.
La fecha suele vincularse con una comida compartida en 1621, pero aquel encuentro no fue una celebración nacional ni recibió entonces el nombre de Thanksgiving. La festividad actual se fue construyendo a lo largo de los siglos, a partir de ceremonias, encuentros, decisiones oficiales de los gobiernos estadounidenses y debates sobre la memoria histórica.
Las teorías sobre el origen del Día de Acción de Gracias
La versión más conocida ubica el antecedente de la celebración en Plymouth, Massachusetts en 1621, cuando la comunidad originaria Wampanoag ayudó a unos colonos a sobrevivir y alimentarse. Después de sobreponerse a un invierno difícil, los ingleses celebraron una cosecha favorable junto con integrantes del pueblo Wampanoag. Según los registros, la reunión duró tres días y participaron unos 90 originarios, que llevaron venados para compartir.
Sin embargo, no hay consenso en considerar aquel episodio como el primer Día de Acción de Gracias. Antes de 1621 hubo otras ceremonias en América del Norte como el explorador español Francisco Vázquez de Coronado y miembros del pueblo Teya participaron de un encuentro en 1541 en Texas u otras celebraciones en Virginia. El acontecimiento de Plymouth luego se convirtió en el relato más difundido.
La consolidación de Thanksgiving como celebración nacional llegó en 1789, cuando George Washington proclamó una jornada de agradecimiento, aunque sin establecer una fecha anual. En 1863, durante la Guerra Civil, Abraham Lincoln convocó a celebrar el último jueves de noviembre para promover la unión del país y lo declaró feriado. La fecha fue fijada por el Congreso en 1941.
Cómo se celebra el Día de Acción de Gracias en la actualidad
En la actualidad, Thanksgiving es un feriado federal y una de las fechas de mayor movimiento en Estados Unidos. Muchas personas viajan para reunirse con familiares y amigos, mientras escuelas y oficinas públicas suspenden sus actividades. La jornada también marca el inicio de un período de compras asociado con las fiestas de fin de año.
La cena es el centro de la celebración. El pavo asado suele ocupar el lugar principal de la mesa, acompañado de puré de papas, salsa de arándanos, batatas y otras guarniciones. Como postre son tradicionales las tartas de calabaza o manzana, que también suelen formar parte de la decoración. En muchas casas, antes de comer, cada invitado comparte aquello por lo que se siente agradecido.
También forman parte de la jornada los desfiles, como el de Macy's en Nueva York, y los partidos de fútbol americano.
Desde 1970, integrantes de pueblos originarios se reúnen en Plymouth para conmemorar el Día Nacional de Duelo, una protesta que cuestiona la versión idealizada del encuentro de 1621 y recuerda las consecuencias de la colonización.