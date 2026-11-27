El Día de Acción de Gracias, conocido como Thanksgiving, es una de las celebraciones más esperadas de Estados Unidos. Cada cuarto jueves de noviembre, millones de personas se reúnen para compartir una comida y expresar gratitud. Aunque hoy se asocia con los encuentros familiares, su historia se remonta a los primeros asentamientos europeos en América. Su interpretación está atravesada por la polémica en la relación entre colonos y pueblos originarios.