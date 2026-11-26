Día de Acción de Gracias: cuál es el origen de Thanksgiving y por qué se celebra cada año en Estados Unidos
Este jueves 26 de noviembre, millones de estadounidenses celebran una de las festividades más tradicionales del país. La historia se remonta al siglo XVII, combina costumbres religiosas y culturales y tiene al encuentro familiar como uno de sus principales protagonistas.
Resumen para apurados
- Millones de ciudadanos celebran este jueves el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos para reunirse en familia y agradecer por las vivencias del último año.
- La fiesta nació en 1621 tras una cosecha compartida con indígenas en Plymouth. Lincoln la instauró anualmente en 1863 y el Congreso la fijó por ley en 1941.
- La fecha consolida la identidad cultural estadounidense, impulsa eventos centenarios como el desfile de Macy's y trasciende fronteras gracias a la difusión global.
Estados Unidos celebra este jueves 26 de noviembre el Día de Acción de Gracias, conocido internacionalmente como Thanksgiving. Se trata de una de las fechas más importantes del calendario estadounidense, una jornada en la que millones de personas se reúnen alrededor de la mesa para compartir una comida especial y expresar gratitud por lo vivido durante el año.
La celebración tiene lugar cada cuarto jueves de noviembre y está vinculada con una tradición que comenzó hace más de cuatro siglos. Aunque actualmente se asocia principalmente con las reuniones familiares, el pavo asado y los grandes desfiles, su origen está relacionado con las primeras comunidades de colonos europeos que llegaron a América del Norte.
Con el paso del tiempo, Thanksgiving se convirtió en una festividad nacional que atraviesa generaciones y reúne distintas expresiones de la cultura estadounidense.
¿Cuál es el origen del Día de Acción de Gracias?
La historia de Thanksgiving suele situarse en el otoño de 1621, en Plymouth, en el actual estado de Massachusetts. Allí, los colonos ingleses conocidos como peregrinos compartieron una celebración de la cosecha con integrantes del pueblo indígena wampanoag.
Los colonos habían atravesado un invierno especialmente difícil, marcado por la escasez de alimentos y las dificultades para adaptarse al territorio. La comunidad wampanoag les había proporcionado conocimientos y asistencia fundamentales para sobrevivir y desarrollar sus cultivos.
Después de la primera cosecha exitosa, ambas comunidades participaron de un encuentro que se extendió durante varios días. Aquella reunión quedó incorporada al relato histórico que posteriormente daría origen a la celebración moderna.
Sin embargo, la historia es más compleja que la versión tradicional que suele enseñarse en las escuelas. La relación entre los colonos europeos y los pueblos originarios estuvo atravesada por conflictos, desplazamientos y pérdida de territorios. Además, el encuentro de 1621 no fue inicialmente una celebración nacional ni se repitió de manera anual.
¿Cuándo se convirtió en una fiesta nacional de Estados Unidos?
La institucionalización del Día de Acción de Gracias fue un proceso gradual.
En 1789, el entonces presidente George Washington proclamó una jornada nacional de agradecimiento para el 26 de noviembre. Sin embargo, durante las décadas siguientes no existió una fecha uniforme para la celebración.
En 1863, en plena Guerra Civil estadounidense, el presidente Abraham Lincoln estableció mediante una proclamación que Thanksgiving se celebrara anualmente. La iniciativa buscaba promover la unión y la gratitud en un país atravesado por profundas divisiones internas.
Finalmente, en diciembre de 1941, el Congreso de Estados Unidos sancionó una legislación que fijó oficialmente la festividad para el cuarto jueves de noviembre. Esa fecha se mantiene hasta la actualidad.
¿Por qué se come pavo durante Thanksgiving?
La comida es uno de los elementos centrales del Día de Acción de Gracias. Millones de familias estadounidenses se reúnen para compartir una cena cuyo protagonista suele ser el pavo asado o relleno.
El menú tradicional también incluye:
- Puré de papas.
- Batatas y verduras.
- Salsa de arándanos.
- Rellenos preparados con pan y otros ingredientes.
- Pastel de calabaza, uno de los postres más representativos de la fecha.
Aunque las preparaciones varían según las regiones y las costumbres familiares, la cena funciona como un espacio de encuentro y celebración.
En muchos hogares, además, cada integrante comparte aquello por lo que se siente agradecido antes de comenzar a comer.
Desfiles, fútbol americano y el tradicional perdón del pavo
Thanksgiving también está acompañado por espectáculos y actividades populares que forman parte de la identidad cultural estadounidense.
Uno de los acontecimientos más conocidos es el desfile de Macy's en Nueva York, que se realiza desde 1924. Sus carrozas, globos gigantes, presentaciones musicales y personajes infantiles convocan cada año a miles de personas en las calles y a millones de espectadores frente a las pantallas.
En 2026, el evento celebra su edición número 100, aunque debió ser postergado al sábado 28 de noviembre debido a una fuerte tormenta que amenaza la costa este del país.
Otra tradición muy extendida son los partidos de fútbol americano, que ocupan buena parte de la programación televisiva del feriado. También se organizan carreras solidarias y actividades de voluntariado en comedores y organizaciones comunitarias.
Una de las ceremonias más curiosas es el perdón presidencial del pavo. Cada año, el presidente de Estados Unidos participa de un acto simbólico en la Casa Blanca en el que se le concede la vida a un ejemplar seleccionado para la ocasión.
En 2026, la ceremonia se realizó el martes 24 de noviembre y tuvo como protagonista a un pavo llamado Freedom, elegido mediante una votación pública.
¿Se celebra el Día de Acción de Gracias en Argentina?
A diferencia de Estados Unidos, Argentina no tiene incorporado el Día de Acción de Gracias a su calendario de feriados nacionales ni cuenta con una tradición popular asociada a esta fecha.
Sin embargo, Thanksgiving es una celebración ampliamente reconocida por el público argentino gracias a su presencia en películas, series y producciones audiovisuales estadounidenses.
También existen encuentros privados y celebraciones organizadas por comunidades estadounidenses residentes en el país, instituciones educativas y espacios culturales que mantienen vivas las costumbres de su lugar de origen.
Más allá de las diferencias culturales, el Día de Acción de Gracias conserva un significado central para quienes lo celebran: dedicar una jornada al encuentro, compartir una comida y expresar gratitud por los vínculos, las experiencias y las oportunidades de la vida.