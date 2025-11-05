Estados Unidos: el Secretario de Transporte amenazó con un “cierre total” del espacio aéreo antes de Acción de Gracias

El secretario de Transporte de EE.UU, Sean Duffy, amenazó con un “cierre total” del espacio aéreo en la antesala de la fecha festiva de Acción de Gracias en Estados Unidos y podría dejar en tierra todos los vuelos comerciales, debido a que las autoridades consideran que la situación “se ha vuelto insegura”. El cierre parcial del gobierno federal se inició el pasado 1 de octubre, y desde ese momento, los controladores aéreos y otros trabajadores esenciales de la Administración Federal de Aviación (FAA) se han visto obligados a trabajar sin percibir sus salarios.
Casi el 80% de los controladores de tráfico aéreo de las instalaciones del área de Nueva York se encuentran ausentes. Dicha zona del territorio estadounidense, es precisamente, uno de los núcleos neurálgicos de la aviación comercial mundial.
A través de un comunicado la FAA detalló la gravedad de la coyuntura que están viviendo y reclamó: “Después de 31 días sin cobrar, los controladores aéreos están bajo una inmensa presión y fatiga”.
Además, desde la agencia del gobierno de Estados Unidos que regula la aviación civil precisaron que “actualmente, la mitad de las 30 instalaciones principales experimentan escasez de personal”.
Esta advertencia del titular de la cartera norteamericana, se enmarca en el escenario de paralización gubernamental o “shutdown” más extenso en la historia estadounidense, luego de que el Congreso no le aprobara el presupuesto a Donald Trump.
Por medio de su postura institucional la Administración Federal de Aviación aseguró que “nunca se comprometería la seguridad, incluso si eso lleva a tomar decisiones drásticas”.
Desde la FAA informaron que este marco de incertidumbre puede resultar en retrasos o cancelaciones de vuelos, para poder mantener el tráfico aéreo, aunque de forma reducida.