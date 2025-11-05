Estados Unidos: el Secretario de Transporte amenazó con un “cierre total” del espacio aéreo antes de Acción de Gracias

El secretario de Transporte de EE.UU, Sean Duffy, amenazó con un “cierre total” del espacio aéreo en la antesala de la fecha festiva de Acción de Gracias en Estados Unidos y podría dejar en tierra todos los vuelos comerciales, debido a que las autoridades consideran que la situación “se ha vuelto insegura”. El cierre parcial del gobierno federal se inició el pasado 1 de octubre, y desde ese momento, los controladores aéreos y otros trabajadores esenciales de la Administración Federal de Aviación (FAA) se han visto obligados a trabajar sin percibir sus salarios.