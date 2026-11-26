Nueva York declaró el estado de emergencia por una fuerte tormenta en Acción de Gracias: hay 80 millones de personas bajo alerta
El temporal llegará a la costa este de Estados Unidos con ráfagas de hasta 105 km/h, lluvias intensas y riesgo de inundaciones. Las autoridades suspendieron el tradicional desfile de Macy's y advirtieron sobre posibles cortes de luz y complicaciones para viajar.
Resumen para apurados
- Nueva York y Nueva Jersey declararon el estado de emergencia este jueves por una fuerte tormenta con vientos de 105 km/h que amenaza los festejos de Acción de Gracias.
- El temporal atlántico causó la postergación del desfile de Macy's y obligó a movilizar a miles de operarios ante riesgos de inundaciones costeras y cortes de energía.
- Con 80 millones de personas bajo alerta, las autoridades advierten que los cortes de luz y las complicaciones viales podrían extenderse durante todo el fin de semana largo.
Una fuerte tormenta amenaza con complicar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Nueva York declaró el estado de emergencia ante un temporal que podría provocar vientos de hasta 105 km/h, inundaciones costeras y cortes de electricidad. Más de 80 millones de personas, desde Georgia hasta Massachusetts, quedaron bajo distintas alertas meteorológicas.
El fenómeno, asociado a un sistema de baja presión de origen atlántico, combina fuertes ráfagas, lluvias torrenciales y mareas elevadas. Las autoridades advirtieron sobre riesgos para la infraestructura, el transporte y las zonas residenciales cercanas a la costa.
Nueva York y Nueva Jersey declararon el estado de emergencia
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó la declaración de emergencia para varios condados, entre ellos Bronx, Kings, Nassau, Nueva York, Queens, Richmond, Suffolk y Westchester.
La medida permite movilizar recursos estatales y coordinar las tareas de los organismos de emergencia. Hochul advirtió que el sistema meteorológico podría provocar daños, interrupciones en el tránsito y cortes de electricidad.
Nueva Jersey también declaró el estado de emergencia. La gobernadora Mikie Sherrill firmó la orden el miércoles ante la llegada del temporal.
Según informó ABC News, más de 80 millones de personas quedaron bajo algún tipo de alerta meteorológica en la costa este estadounidense.
Vientos de hasta 105 km/h e inundaciones en las zonas costeras
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) emitió una alerta por vientos fuertes para la ciudad de Nueva York, vigente desde las 10 del jueves hasta la madrugada del viernes.
Las ráfagas podrían alcanzar entre 97 y 105 km/h, con mayor intensidad en las zonas costeras y los puentes. El período más complicado estaba previsto entre las 13 y las 22.
El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, emitió una advertencia de viaje y alertó sobre la posibilidad de que los vientos derriben árboles, ramas y cables eléctricos.
En la costa del Bronx se esperan olas de entre 90 centímetros y 1,80 metros. En sectores vulnerables de la bahía de Jamaica, el agua podría superar entre 60 y 75 centímetros el nivel del suelo.
A las fuertes ráfagas se suman precipitaciones de entre 25 y 76 milímetros, con períodos de lluvia intensa que podrían generar anegamientos en calles y avenidas.
Entre las vías que podrían quedar inundadas figuran la FDR Drive y la Belt Parkway, especialmente durante la marea alta del jueves por la tarde.
Suspendieron el tradicional desfile de Macy's por la tormenta
Uno de los eventos más afectados por el temporal será el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, que debía celebrar su edición número 100.
La organización anunció que el evento fue postergado hasta el sábado 28 de noviembre debido a las condiciones meteorológicas y los riesgos para los participantes y el público.
El desfile se realiza desde 1924 y constituye una de las principales tradiciones del feriado estadounidense. La decisión fue comunicada junto con el Departamento de Policía de Nueva York y las autoridades municipales.
Más de 5.700 trabajadores preparados ante posibles cortes de luz
Ante la posibilidad de interrupciones en el suministro eléctrico, el estado de Nueva York dispuso 5.780 trabajadores de empresas de servicios públicos para evaluar daños y realizar reparaciones.
Las autoridades advirtieron que las ráfagas más intensas podrían dificultar el trabajo con grúas y otros equipos, por lo que algunos cortes podrían extenderse hasta el fin de semana.
Además, la ciudad activó su Centro de Operaciones de Emergencia (EOC), con la participación de organismos municipales, empresas de servicios y operadores de transporte.
Tanto Nueva York como Nueva Jersey recomendaron a los residentes que tienen vehículos en sectores costeros trasladarlos a zonas elevadas antes de la llegada de la marea alta.
El operativo de emergencia permanecerá activo durante el feriado, mientras las autoridades monitorean la evolución de la tormenta y sus posibles consecuencias.