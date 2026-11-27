Resumen para apurados
- Según reportó la prensa brasileña, la Bolsa de San Pablo subió 6,07% este jueves ante la posible designación del banquero Luiz Carlos Trabuco en el Ministerio de Hacienda de Lula.
- De acuerdo con G1 Globo, la suba bursátil y del real coincidió con la reunión entre Lula y Trabuco, sumada a una desaceleración de la inflación previa de noviembre al 0,22%.
- Operadores del mercado prevén que la eventual asunción de Trabuco fortalecerá la disciplina fiscal y el control del gasto público, marcando el rumbo económico del gobierno.
La Bolsa de San Pablo vivió una jornada de fuerte optimismo este jueves, con una suba del 6,07%, impulsada por la expectativa de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, incorpore al banquero Luiz Carlos Trabuco al frente del Ministerio de Hacienda. A la expectativa por el posible cambio en el equipo económico se sumó un dato de inflación que mostró una desaceleración en noviembre.
El Ibovespa, principal índice bursátil de Brasil y referencia de los mercados latinoamericanos, cerró en 176.799 puntos y encadenó su segunda rueda consecutiva en alza. Los operadores valoraron especialmente la posibilidad de que el Gobierno avance hacia una conducción económica con mayor compromiso con la disciplina fiscal y el control del gasto público.
Según fuentes cercanas al banquero citadas por G1 Globo, Trabuco aceptó la invitación de Lula para asumir la cartera económica, luego del encuentro que ambos mantuvieron en Brasilia. La posibilidad de su desembarco en el gabinete había comenzado a generar expectativas desde el martes, cuando trascendió la reunión entre ambos.
Como presidente del consejo de administración de Bradesco, Trabuco es uno de los referentes del sistema financiero brasileño que mantiene una relación más cercana con el mandatario. Desde 2023, además, integra el Consejo para el Desarrollo Económico y Social Sostenible, un órgano consultivo que reúne a empresarios, ejecutivos, académicos y representantes de la sociedad civil para debatir sobre la coyuntura y las políticas públicas.
A los 75 años, el banquero mantiene vínculos con funcionarios del Gobierno, referentes empresariales y actores del mercado financiero. Su nombre ya había sido considerado para ocupar un cargo ministerial en 2014, durante la presidencia de Dilma Rousseff, aunque en aquella oportunidad rechazó la propuesta. Posteriormente, respaldó la candidatura de Joaquim Levy, quien había trabajado bajo su conducción en Bradesco Asset Management.
La reacción de los mercados
El posible nombramiento de Trabuco no fue el único factor que impulsó los activos brasileños. La inflación también aportó señales favorables: el indicador previo de noviembre registró un incremento del 0,22%, por debajo del 0,34% de octubre, lo que reforzó las expectativas de una moderación de los precios.
El optimismo se trasladó al mercado cambiario. El real brasileño se apreció un 1,25% frente al dólar y se convirtió en la segunda moneda de mayor valorización entre las 31 divisas más negociadas durante la jornada. El tipo de cambio comercial cerró en 5,743 reales para la compra y 5,744 para la venta.
Las acciones preferenciales de Bradesco, que estuvieron entre las más negociadas del día, avanzaron un 9,02%. También se destacaron las subas de la constructora MRV y de la compañía de alquiler de vehículos Localiza, cuyos papeles ganaron un 14,9% y un 14,8%, respectivamente.
En contraste, las acciones preferenciales de la petroquímica Braskem cayeron un 4,46% y encabezaron las pérdidas por segunda jornada consecutiva. Los títulos ordinarios de la papelera Suzano retrocedieron un 0,63%.
El volumen negociado en la Bolsa de San Pablo alcanzó los 35.652 millones de reales, equivalentes a unos U$S6.211 millones o 5.659 millones de euros, distribuidos en más de 5,2 millones de operaciones.