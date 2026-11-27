La Bolsa de San Pablo vivió una jornada de fuerte optimismo este jueves, con una suba del 6,07%, impulsada por la expectativa de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, incorpore al banquero Luiz Carlos Trabuco al frente del Ministerio de Hacienda. A la expectativa por el posible cambio en el equipo económico se sumó un dato de inflación que mostró una desaceleración en noviembre.