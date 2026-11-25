Resumen para apurados
- Lula da Silva prepara un festival en Brasilia para el 5 de enero de 2027 con Bad Bunny y Roger Waters para celebrar su cuarta asunción presidencial tras ganar el balotaje.
- Organizado por la primera dama Janja da Silva, repite la fórmula del show de 2023, aunque en el gobierno conviven el entusiasmo y la cautela sobre las negociaciones en curso.
- De concretarse, el evento proyectará a nivel global la impronta cultural del nuevo mandato de Lula y reforzará la alianza de su gestión con figuras de fuerte perfil político.
La asunción del cuarto mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil busca tener banda sonora global. Bajo la producción de la primera dama, Rosângela "Janja" da Silva, el equipo organizador trabaja en un espectáculo musical en Brasilia para el 5 de enero de 2027 que apunta a reunir a Bad Bunny y a Roger Waters como grandes atractivos.
Una grilla con cruce de géneros y nombres de peso
Según reveló el columnista Lauro Jardim en el diario brasileño O Globo, el puertorriqueño y el cofundador de Pink Floyd ya figuran entre los principales nombres apuntados por el entorno de Janja, que busca cerrar la nómina estelar en el corto plazo.
El radar de la organización también incluye charlas con artistas de fuerte perfil social y político, como Manu Chao —exlíder de Mano Negra— y Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine y Audioslave. A ese impulso internacional se sumará el peso de la música popular brasileña, con figuras que acompañaron la campaña de Lula en actos multitudinarios, entre ellas Chico Buarque, Paulinho da Viola y Daniela Mercury.
Cruces dentro del gobierno y cautela oficial
Detrás del entusiasmo por el cartel, el detrás de escena muestra lecturas distintas puertas adentro de la administración brasileña. Mientras fuentes del Palacio del Planalto dan por cerrados los acuerdos con Bad Bunny y Roger Waters, voceros del Ministerio de Cultura sostienen que las charlas con el músico británico siguen abiertas y que las tratativas por el artista urbano avanzan a un ritmo más lento.
Por ahora, ni el gobierno ni la comunicación de Janja difundieron una grilla oficial, una prudencia habitual cuando se coordinan agendas internacionales y un operativo masivo en la capital federal.
De "Janjapalooza" a los guiños de campaña
No es la primera vez que la primera dama toma las riendas de una celebración de este tipo. En la asunción del 1 de enero de 2023, estuvo al frente del Festival do Futuro en la Explanada de los Ministerios de Brasilia —rebautizado en la calle y en la prensa como "Janjapalooza"—, una jornada con escenarios dedicados a Gal Costa y Elza Soares y shows de BaianaSystem, Gaby Amarantos y Pabllo Vittar.
Los posibles invitados tampoco llegan desde cero. En el caso de Bad Bunny, durante la campaña electoral el comando de Lula usó una versión autorizada en portugués y a ritmo de forró de "Lo que le pasó a Hawaii" (de Debí tirar más fotos), adaptada para hablar de soberanía nacional y marcar distancia de la oposición de Flávio Bolsonaro.
Por su parte, Roger Waters mantiene un respaldo público sostenido hacia Lula desde hace años, con un intento de visitarlo en 2018 cuando estaba detenido en Curitiba y un encuentro en el Palacio Presidencial en 2023. Con antecedentes similares, Tom Morello expresó su apoyo al mandatario en el balotaje y encabezó recientemente el festival Power to the People, en sintonía con el tono militante que suele rodear a estas convocatorias.
A poco más de un año de la cita en Brasilia, el festival todavía oscila entre el entusiasmo de los armadores políticos y la cautela de los tiempos reales de producción. Si las gestiones llegan a buen puerto, el evento no solo buscará repetir el pulso festivo de 2023, sino también proyectar hacia el mundo la impronta cultural y política con la que Lula pretende inaugurar su cuarto ciclo al frente del país.