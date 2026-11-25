De "Janjapalooza" a los guiños de campaña

No es la primera vez que la primera dama toma las riendas de una celebración de este tipo. En la asunción del 1 de enero de 2023, estuvo al frente del Festival do Futuro en la Explanada de los Ministerios de Brasilia —rebautizado en la calle y en la prensa como "Janjapalooza"—, una jornada con escenarios dedicados a Gal Costa y Elza Soares y shows de BaianaSystem, Gaby Amarantos y Pabllo Vittar.