Resumen para apurados
- En el debate español, la candidata Ada Colau cuestionó a Santiago Abascal al comparar su plan de ajuste con la gestión de Javier Milei, a quien acusó de deteriorar la economía.
- Colau y Pedro Sánchez rechazaron el recorte fiscal planteado por Vox, mientras que Abascal defendió su programa con fuertes críticas a la presión tributaria en España.
- El intercambio refleja la discusión sobre el gasto público previo a los comicios legislativos que definirán los respaldos para investir al próximo presidente del Gobierno.
La exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio, Ada Colau, lanzó una dura crítica al presidente Javier Milei durante el último debate electoral en España. En medio de un cruce con el líder de Vox, Santiago Abascal, cuestionó sus propuestas de reducción del gasto público y las comparó con el programa económico aplicado en la Argentina.
“Milei ha hundido la economía con la misma medida que usted hoy ha propuesto. No lo vamos a permitir”, afirmó Colau durante el debate realizado este jueves, en referencia al dirigente de Vox y su iniciativa de recortar el gasto estatal.
La candidata hizo alusión al anuncio de José María Figaredo Álvarez-Sala, quien planteó que Vox pretende reducir 112.000 millones de euros del gasto público. Según Colau, esa propuesta implicaría un ajuste 11 veces mayor al aplicado por el expresidente Mariano Rajoy, con consecuencias negativas para los servicios públicos españoles.
En ese escenario, apuntó directamente contra el mandatario argentino y sostuvo que sus políticas provocaron un deterioro económico. “Muy parecido a lo que hizo su amigo Milei. Justo hoy también ha salido la noticia de que la Argentina entra en recesión técnica”, expresó.
Luego, profundizó sus cuestionamientos al Gobierno argentino: “Ha hundido la economía: cierre de empresas, destrucción de empleo, caída de los salarios, caída del consumo. Eso es lo que está haciendo su amigo Milei con la misma receta que el partido de Vox ha propuesto”.
Pedro Sánchez también cuestionó los recortes de Vox
En la misma línea, el actual presidente del Gobierno español y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, cuestionó las propuestas de Abascal y calificó su plan como un ajuste fiscal. Sostuvo que lo que plantea Vox es “un recorte con la motosierra”, aunque el partido lo presente como moderado.
Abascal, por su parte, defendió su postura con críticas al sistema impositivo español. “Basta a los impuestos abusivos por trabajar, por consumir, por comprar, por vender, por donar, por heredar y hasta por nacer, que los españoles nacen con una deuda como consecuencia de las políticas socialistas”, afirmó.
Quiénes son los candidatos y qué se vota en España
Además de Colau, Abascal y Sánchez, entre los principales aspirantes figura Alberto Núñez Feijóo, referente del centroderechista Partido Popular (PP). Es el líder de la fuerza desde 2022 y gobernó Galicia durante 16 años, período en el que obtuvo cuatro mayorías absolutas consecutivas.
En las elecciones de 2023, el PP fue el partido más votado y consiguió 137 diputados, pero no logró reunir los apoyos necesarios para alcanzar la investidura y formar Gobierno.
Los comicios previstos para el domingo 29 de noviembre no corresponden a una elección presidencial directa. Los españoles elegirán a los integrantes de las Cortes Generales -el Congreso de los Diputados y el Senado- y, a partir de la composición de la Cámara baja, se definirá quién contará con los respaldos necesarios para formar Gobierno.