Máximo Kirchner redobló sus críticas al RIGI y lanzó una fuerte advertencia: “Vamos a armar todo el quilombo que haya que armar”
El diputado nacional reclamó auditar los proyectos beneficiados por el régimen de inversiones y cuestionó las ventajas impositivas otorgadas a petroleras y mineras. Además, criticó el rumbo económico del Gobierno y pidió construir un frente político.
Resumen para apurados
- El diputado Máximo Kirchner cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y advirtió que impulsará auditorías sobre los beneficios otorgados a grandes empresas.
- El legislador comparó los controles a universidades con la falta de auditorías a mineras y petroleras, cuestionando además reparos hacia su postura dentro del propio peronismo.
- Kirchner llamó a crear un frente político centrado en la soberanía económica y anticipó que, ante un eventual retorno al poder en 2027, buscarán revisar los proyectos adheridos.
Máximo Kirchner volvió a poner en el centro de sus cuestionamientos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El diputado nacional defendió la necesidad de revisar los beneficios concedidos a las empresas que ingresaron al programa y lanzó una advertencia sobre la resistencia que podría generar esa iniciativa. “Vamos a armar todo el quilombo que haya que armar porque nuestra sociedad no soporta una frustración más”, afirmó.
El dirigente de La Cámpora insistió con su propuesta de auditar los proyectos alcanzados por el régimen y comparó los controles sobre esas inversiones con los que se realizan en otros sectores, como las universidades públicas y las pensiones por discapacidad.
“¿Se puede auditar la universidad pública? Auditamos a los estudiantes y a los profesores, auditamos también las pensiones por discapacidad, pero ¿no podemos auditar a las petroleras y mineras con enormes ventajas impositivas?”, planteó.
Máximo Kirchner cuestionó las resistencias dentro del peronismo
El legislador también apuntó contra las reacciones que despertó su propuesta dentro de su propio espacio político. Según sostuvo, algunos dirigentes peronistas consideraron que avanzar con una revisión del RIGI podría poner en riesgo al país.
“Llama la atención la reacción cuando pregunté por qué no auditamos el RIGI. La reacción de algunos en el peronismo fue decir que eso pone en riesgo la Argentina”, expresó.
El planteo tiene un antecedente reciente. El 14 de octubre, durante una entrevista con Radio con Vos, Kirchner había anticipado que, si el peronismo regresaba al Gobierno en 2027, los proyectos incorporados al régimen deberían ser examinados “uno por uno”.
En aquella oportunidad, aclaró que las inversiones que hubieran cumplido con las condiciones establecidas debían continuar. Sin embargo, advirtió sobre la posibilidad de que una empresa acceda a los beneficios y posteriormente venda el proyecto sin concretar las inversiones comprometidas.
Críticas al modelo económico y un llamado a construir un frente político
Durante la presentación, el diputado también cuestionó las prioridades del Gobierno nacional. Consideró que la administración concentra sus esfuerzos en la disputa electoral, en lugar de diseñar una estrategia económica enfocada en el desarrollo, la generación de puestos de trabajo y una distribución más equitativa de los ingresos.
“Están viendo cómo arman una arquitectura electoral, en vez de ver cómo arman una arquitectura económica de desarrollo para Argentina”, sostuvo.
En ese contexto, propuso avanzar en la conformación de un frente político que tenga como eje la “recuperación de la soberanía económica”. También reclamó que se exponga información sobre las decisiones que repercuten en el poder adquisitivo y en las condiciones de vida de la población.
Kirchner consideró, además, que el modelo económico actual “está agotado” y relacionó su continuidad con el respaldo de Estados Unidos.
Por último, se refirió a la situación judicial de su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El diputado sostuvo que existe un sector de la sociedad que encuentra en ella una referencia frente al actual Gobierno y cuestionó que, a su entender, “la verdadera casta” permanezca fuera de prisión.