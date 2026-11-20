Máximo Kirchner volvió a poner en el centro de sus cuestionamientos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El diputado nacional defendió la necesidad de revisar los beneficios concedidos a las empresas que ingresaron al programa y lanzó una advertencia sobre la resistencia que podría generar esa iniciativa. “Vamos a armar todo el quilombo que haya que armar porque nuestra sociedad no soporta una frustración más”, afirmó.