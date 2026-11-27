Resumen para apurados
- Comercios y consumidores de todo el mundo celebran este viernes 27 de noviembre el Black Friday para adelantar compras de fin de año con rebajas especiales.
- La jornada nació en Estados Unidos y se fija el día posterior a Acción de Gracias. Al no tener un ente rector, cada negocio define sus propias promociones.
- El auge del comercio electrónico exige extremar la seguridad, ante el incremento de ciberestafas y sitios falsos que buscan engañar a los compradores.
Miles de marcas y negocios en todo el mundo rebajaron sus precios y ampliaron sus formas de financiación este viernes por el Black Friday. El objetivo tiene un punto en común, pero es diferente para comerciantes y compradores. Para los primeros implica la oportunidad de aumentar sus niveles de ventas. Para los segundos, el momento ideal para abastecerse con todo lo necesario para las fiestas de fin de año.
El Black Friday o Viernes Negro tiene un origen incierto. Aunque hay algunas teorías sobre qué lo originó, no hay un consenso sobre ellas. Si bien es una fecha que aplica a comercios de todo el mundo, sí se sabe que surgió en el núcleo del capitalismo estadounidense. Desde allí, comenzó a escalar y ganar relevancia hasta convertirse en lo que hoy es, un evento masivo de compra y venta con descuentos y oportunidades de cara a las fiestas.
Por qué se celebra hoy el Black Friday
El Black Friday no tiene una fecha fija en el calendario, sino que su celebración depende de otra fecha clave en Estados Unidos. La efemérides que permite asentar el día de descuentos en el mes es el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, una festividad de origen principalmente angloamericano que se relacionaba con la temporada de cosechas en Europa y al encuentro que tuvo lugar en 1621 entre ingleses y una comunidad originaria de Plymouth, Massachusetts.
El Día de Acción de Gracias tampoco se celebra en un día fijo, sino que todos los años varía. Según la tradición, se festeja el cuarto jueves de cada noviembre que, en 2026, fue el 26 de noviembre. El Black Friday se guía por él y se realiza el viernes inmediatamente posterior al Thanksgiving. De allí que este año se haya fijado para el viernes 27 de noviembre.
Quién organiza el Black Friday y qué cuidados tener
El Black Friday no tiene un único organizador, ni en Argentina, ni a nivel mundial. Cada comercio o marca decide de forma independiente si participará y de qué manera lo hará. Al no haber una entidad rectora, es habitual que también aparezcan algunas situaciones consideradas grises que pueden hacer dudar a algunos compradores.
Por eso es importante tomar recaudos ante posibles engaños o intentos de estafas. En este momento puntual, los ciberataques se vincularon principalmente a la demanda de productos con grandes búsquedas como la PlayStation 5 y el GTA VI.
Según Kaspersky, una empresa multinacional de ciberseguridad y desarrollo de software antivirus, Amazon, Netflix, Apple, Shopify y Alibaba Group concentraron el 83,8% de los ataques registrados contra comercios electrónicos y servicios de suscripción. Esto indica que los atacantes utilizan links o formularios como plataformas de suplantación que simulan ser las oficiales para engañar a los compradores.