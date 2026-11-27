El Black Friday o Viernes Negro tiene un origen incierto. Aunque hay algunas teorías sobre qué lo originó, no hay un consenso sobre ellas. Si bien es una fecha que aplica a comercios de todo el mundo, sí se sabe que surgió en el núcleo del capitalismo estadounidense. Desde allí, comenzó a escalar y ganar relevancia hasta convertirse en lo que hoy es, un evento masivo de compra y venta con descuentos y oportunidades de cara a las fiestas.