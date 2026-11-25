Resumen para apurados
- Por el Black Friday 2026, agencias de turismo lanzaron en Argentina rebajas de hasta el 45% y cuotas para congelar tarifas de verano en el país, Brasil y el Caribe.
- Las promociones incluyen hasta 18 cuotas sin interés, vuelos directos y pago diferido, en un contexto donde el 46% de los turistas argentinos planifica según las rebajas.
- Estas ofertas permiten a los viajeros fijar precios hasta finales de 2027 frente a la inflación, dinamizando el turismo nacional y la venta de paquetes al exterior.
El Black Friday 2026 (con fecha central el 27 de noviembre, pero con campañas extendidas o Black Week que en muchos casos van del 19 de noviembre al 2 de diciembre) se posiciona como el último gran impulso para congelar precios de cara a las vacaciones de verano 2027.
Sin un organizador único a diferencia de otros eventos comerciales, cada empresa define sus propios plazos, porcentajes y formas de pago en un escenario donde el 46% de los viajeros argentinos organiza sus escapadas según las fechas de descuentos.
Más allá del receso de enero, febrero y marzo de 2027, buena parte de las promociones permiten fijar tarifas con amplia antelación para viajar hasta el 31 de diciembre de 2027.
A eso se suma que plataformas y hoteles incorporaron opciones de cancelación gratuita y pago diferido —reservar ahora y abonar más cerca de la fecha del viaje—, un recurso cada vez más valorado para planificar sin atarse de inmediato a todo el desembolso.
Playas de Brasil y el Caribe: all inclusive, vuelos y descuentos
En el segmento internacional, el norte de Brasil y el Caribe concentran la mayor atención para quienes buscan playa y relax. Entre los destinos brasileños más buscados aparecen Porto de Galinhas, Maceió, Jericoacoara, Tamandaré, Maragogi y Porto Seguro, impulsados por la carrera de los viajeros por asegurar tarifas antes de que arranque la temporada alta.
En el Caribe, conviven plazas clásicas como Punta Cana y Cancún con opciones insulares como Aruba y Curazao, favorecidas por el atractivo de nuevas conexiones aéreas directas operadas por Aerolíneas Argentinas que evitan escalas.
En alojamiento, las rebajas llegan hasta un 40% en hoteles de todo el mundo y hasta un 45% en complejos all inclusive, con propuestas destacadas de cadenas como Club Med en propiedades de Brasil —como Rio das Pedras y Trancoso— y del Caribe —entre ellas Punta Cana, Miches, Cancún y Turks & Caicos—. A su vez, agencias como Almundo activaron cupones de regalo de entre US$ 70 y US$ 500 para paquetes, hoteles y circuitos internacionales.
Viajes en Argentina: cuotas sin interés, Patagonia y excursiones
Para quienes eligen recorrer el país, el foco está puesto en estirar los plazos de pago y aprovechar beneficios puntuales en transporte y actividades. En el mercado local, Despegar habilitó 12 cuotas sin interés en viajes domésticos, mientras que estimaciones del sector marcan alternativas de hasta 18 cuotas sin interés según banco y medio de pago.
En la Patagonia, las promociones alcanzan tanto a traslados como a experiencias en destino: en El Calafate, Hielo & Aventura dispuso un 40% de descuento en la excursión Safari Azul sobre el glaciar Perito Moreno para compras realizadas entre el 27 y el 29 de noviembre.
En transporte terrestre, Plataforma10 aplica un 15% de rebaja en pasajes de ómnibus desde su app móvil y existen acciones con Mercado Crédito de hasta el 25% off (con tope de $15.000) y 3 cuotas sin interés, mientras que en el ecosistema de reservas turísticas también se suman descuentos de hasta el 25% en alquiler de autos, hasta el 20% en atracciones y 15% en traslados al aeropuerto.
Temporada de nieve y otras fechas: cómo ampliar el radar en 2027
Aunque el verano concentra el mayor volumen de búsquedas, el calendario promocional también deja espacio para escapadas de invierno y otras épocas del año. En ese tramo aparecen rebajas del 20% en resorts de nieve en los Alpes, Canadá y Japón para la temporada 2026/27, además de la posibilidad de aprovechar fines de semana largos o recesos invernales de 2027 a tarifas congeladas.
Para no perder oportunidades ni tropezar con cupos cambiantes, conviene combinar el uso de comparadores digitales con una lectura fina de cada tarifa: revisar si el precio contempla equipaje, traslados o desayuno, chequear las políticas de cambio o cancelación y verificar el costo final antes de confirmar, ya que las disponibilidades promocionales suelen moverse rápido durante los días fuertes de la campaña.