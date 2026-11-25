En transporte terrestre, Plataforma10 aplica un 15% de rebaja en pasajes de ómnibus desde su app móvil y existen acciones con Mercado Crédito de hasta el 25% off (con tope de $15.000) y 3 cuotas sin interés, mientras que en el ecosistema de reservas turísticas también se suman descuentos de hasta el 25% en alquiler de autos, hasta el 20% en atracciones y 15% en traslados al aeropuerto.