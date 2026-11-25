En un contexto en el que las promociones pueden resultar difíciles de evaluar, mirar solamente el porcentaje de descuento puede llevar a una mala compra. Algunas tiendas aplican rebajas sobre precios de referencia superiores a los valores que el producto tenía semanas atrás. Por eso, conocer el historial de precios y revisar las condiciones de financiación puede marcar la diferencia.