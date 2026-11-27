Resumen para apurados
- Especialistas alertan a consumidores sobre estafas virtuales previo al Black Friday este 27 de noviembre para evitar el robo de dinero y datos bancarios.
- Los ciberdelincuentes usan ofertas falsas y urgencia para engañar. Expertos recomiendan verificar perfiles, precios y usar plataformas oficiales mediante métodos de control.
- Adoptar pautas de ciberseguridad y conservar comprobantes será clave para compras protegidas y reclamos efectivos ante el aumento del comercio electrónico.
El Black Friday 2026 se realizará este viernes 27 de noviembre y ofrecerá descuentos en tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico. La jornada es una oportunidad para adelantar las compras navideñas y aprovechar promociones, pero también puede convertirse en un escenario propicio para las estafas digitales.
Los ciberdelincuentes suelen aprovechar el interés por las ofertas para distribuir enlaces fraudulentos, suplantar la identidad de comercios conocidos y obtener datos bancarios o dinero. Desde anuncios en redes sociales hasta mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, las maniobras pueden adoptar diferentes formas y resultar difíciles de detectar a simple vista.
Por eso, especialistas en ciberseguridad recomiendan tomar algunas precauciones antes de concretar una compra, revisar la identidad del vendedor y desconfiar de promociones que prometen descuentos extraordinarios a cambio de pagos inmediatos.
Black Friday 2026: cuáles son las señales para reconocer una oferta falsa
Una de las estrategias más frecuentes de los estafadores consiste en generar una sensación de urgencia para que los consumidores no tengan tiempo de verificar la autenticidad de la promoción. Mensajes que anuncian las últimas unidades disponibles, descuentos exclusivos por pocos minutos o precios muy por debajo del mercado pueden ser parte de una maniobra fraudulenta.
Emiliano Piscitelli, especialista en ciberseguridad y CEO de BeyGoo, explicó a TN Tecno dos herramientas para identificar este tipo de engaños: el Método PICO y la verificación de la doble P.
El Método PICO contempla cuatro elementos que suelen aparecer en las estafas:
- Pretexto: un motivo atractivo para iniciar el contacto, como una promoción especial.
- Impostor: el delincuente se presenta como una empresa, marca o vendedor legítimo.
- Contexto: utiliza una situación que favorece el engaño, como el Black Friday.
- Oportunidad: promete una oferta excepcional que debe aprovecharse rápidamente.
La segunda herramienta es la verificación de la doble P: perfil y precio. Consiste en analizar la cuenta del vendedor y comparar el valor del producto con el que ofrecen otros comercios.
En el caso de los perfiles comerciales, es importante revisar cuándo fueron creados, si tienen publicaciones anteriores, cómo interactúan con sus seguidores y qué comentarios reciben de los compradores. Las cuentas recientes, con publicaciones concentradas en pocos días o con comentarios deshabilitados, pueden ser señales de alerta.
Los precios también permiten detectar posibles fraudes. Si un celular, una notebook o un electrodoméstico se ofrece a un valor considerablemente inferior al habitual, conviene investigar antes de pagar. Las rebajas exageradas, especialmente cuando se acompañan de pedidos de transferencias urgentes, pueden esconder un engaño.
Cómo comprar de forma segura durante el Black Friday
Además de reconocer las promociones sospechosas, hay diferentes medidas que permiten reducir los riesgos al comprar por internet durante el Black Friday.
- Comprar en sitios oficiales y revisar la dirección web
Aunque HTTPS indica que la conexión está cifrada, no significa necesariamente que la página sea legítima.
- Desconfiar de enlaces que llegan por WhatsApp, redes sociales o correo electrónico
- Investigar al vendedor antes de pagar
- Comparar precios y revisar las condiciones de la promoción
- No abandonar las plataformas de compra para realizar pagos
Piscitelli recomendó no salir de los canales oficiales de compra. Al realizar pagos por fuera de las plataformas, el consumidor puede perder los mecanismos de protección y reclamo disponibles.
- Utilizar medios de pago seguros y controlar los movimientos
- Proteger el dispositivo y la conexión
- Guardar comprobantes y capturas de pantalla
Registrar el precio anunciado, la fecha de compra y el plazo de entrega también permite contar con información respaldatoria para realizar un reclamo.