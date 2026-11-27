Black Friday 2026: cuáles son las señales para reconocer una oferta falsa

Una de las estrategias más frecuentes de los estafadores consiste en generar una sensación de urgencia para que los consumidores no tengan tiempo de verificar la autenticidad de la promoción. Mensajes que anuncian las últimas unidades disponibles, descuentos exclusivos por pocos minutos o precios muy por debajo del mercado pueden ser parte de una maniobra fraudulenta.