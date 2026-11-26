La inscripción a las Becas Progresar de Anses entra en sus últimas horas. El Gobierno nacional mantiene abierta hasta este viernes 27 de noviembre de 2026 la convocatoria para la línea Progresar Formación Profesional, destinada a quienes buscan capacitarse en oficios y acceder a un acompañamiento económico durante el cursado.