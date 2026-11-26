Becas Progresar de Anses: quiénes pueden cobrar $420.000 al año y cómo inscribirse hasta el 27 de noviembre
La línea Formación Profesional permite acceder a un ingreso mensual de $28.000 en mano mientras se realizan cursos de oficios reconocidos oficialmente. El beneficio alcanza a personas de hasta 35 años que cumplan determinados requisitos.
Resumen para apurados
- La Anses mantiene abierta hasta el 27 de noviembre en Argentina la inscripción a las Becas Progresar Formación Profesional para capacitar en oficios a postulantes calificados.
- El trámite es digital y otorga hasta $420.000 anuales a personas de 18 a 35 años que cursen trayectos del INET y registren ingresos menores a tres salarios mínimos.
- El beneficio busca mejorar la inserción laboral juvenil y de sectores vulnerables, acreditando un pago mensual con retención liberable al certificar la regularidad académica.
La inscripción a las Becas Progresar de Anses entra en sus últimas horas. El Gobierno nacional mantiene abierta hasta este viernes 27 de noviembre de 2026 la convocatoria para la línea Progresar Formación Profesional, destinada a quienes buscan capacitarse en oficios y acceder a un acompañamiento económico durante el cursado.
El programa contempla una asignación de $35.000 brutos por mes, aunque los beneficiarios reciben inicialmente $28.000 en mano. El 20% restante queda retenido y puede recuperarse una vez que se acredita el cumplimiento de las condiciones académicas.
Becas Progresar de ANSES: cuánto se cobra por mes y cuánto dinero se acumula en el año
La prestación tiene un valor mensual de $35.000 brutos. En un ciclo de 12 meses, el monto total alcanza los $420.000, distribuido de la siguiente manera:
Pago mensual directo: $28.000, equivalentes al 80% de la asignación.
Retención del 20%: $7.000 por mes, que se acumulan hasta alcanzar $84.000 en un año.
Monto anual bruto: $420.000, siempre que se completen las 12 cuotas correspondientes.
El dinero se acredita en la cuenta bancaria o billetera virtual declarada por el titular. La parte retenida se libera mediante un pago complementario, sujeto a la certificación de regularidad y aprobación del trayecto educativo.
Quiénes pueden cobrar las Becas Progresar hasta los 35 años
La línea Formación Profesional contempla distintos límites de edad, de acuerdo con la situación laboral y familiar de los postulantes.
Según las condiciones establecidas para la convocatoria 2026, pueden inscribirse:
Personas de 18 a 24 años: es el rango de edad previsto para el público general.
Personas sin empleo formal: el límite se extiende hasta los 35 años inclusive para quienes no tienen trabajo registrado en relación de dependencia.
Personas con hijos a cargo: pueden postularse hasta los 35 años quienes integren hogares monoparentales y tengan hijos menores de 18 años.
Grupos priorizados: las personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios, personas trans, afrodescendientes y refugiados reconocidos oficialmente no tienen límite de edad.
Cuáles son los requisitos para acceder a Progresar Formación Profesional
Además de cumplir con las condiciones de edad, los interesados deben reunir los requisitos económicos, educativos y de residencia establecidos por el programa.
Entre las principales condiciones se encuentran:
Ingresos familiares: no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), según corresponda.
Nacionalidad: ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.
Documentación: contar con DNI vigente.
Formación: estar inscripto en un curso de formación profesional reconocido y validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
Antecedentes educativos: no haber finalizado una carrera de grado, profesorado o tecnicatura.
Cómo inscribirse a las Becas Progresar de ANSES
El trámite es gratuito, personal y se realiza de manera digital. Los interesados tienen tiempo hasta el viernes 27 de noviembre inclusive.
Para completar la solicitud deben seguir estos pasos:
Ingresar a Mi Argentina: verificar que la cuenta esté activa y que los datos personales y de contacto se encuentren actualizados.
Acceder al sitio oficial de Becas Progresar: seleccionar la opción Formación Profesional.
Completar el formulario: cargar los datos personales, responder la encuesta socioeconómica e informar los datos académicos del curso elegido.
Revisar los datos de cobro: ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar el CBU o CVU declarado.
Una vez enviada la solicitud, los aspirantes deberán consultar el estado de su postulación a través de los canales oficiales del programa.
Cuándo se cobran las Becas Progresar en noviembre de 2026
La acreditación de los $28.000 mensuales se realiza según el cronograma de pagos de Becas Progresar, organizado por terminación de DNI, una vez aprobada la inscripción.
El cierre de la convocatoria está previsto para el viernes 27 de noviembre de 2026, por lo que quienes reúnan las condiciones deberán completar el trámite antes de esa fecha.
El monto anual de $420.000 corresponde a la asignación bruta de 12 cuotas y no representa un pago único: se distribuye durante el período de formación, con una parte sujeta al cumplimiento de los requisitos académicos.