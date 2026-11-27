Además, la normativa prevé elevar las penas hasta dos años de prisión para los casos en que el ingreso ilegal obstaculice de manera sustancial la actividad productiva, genere un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas que se encuentren en el establecimiento, o comprometa la sanidad de los animales o los cultivos, siempre que el hecho no encuadre en un delito con una pena mayor.