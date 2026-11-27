Resumen para apurados
- El Senado argentino sancionó hoy la ley de vandalismo rural para castigar el ingreso no autorizado y los daños a la producción en el campo.
- La iniciativa de Martín Ardohain llegó con apoyo del sector y se aprobó por 49 a 9, incorporando al Código Penal penas de prisión de un mes a un año por intrusión.
- La norma busca proteger bienes como silobolsas y cultivos mediante multas y penas de hasta ocho años de cárcel para quienes dañen el ciclo productivo agropecuario.
El Senado convirtió en ley el proyecto de "vandalismo rural", que incorpora nuevas figuras al Código Penal para sancionar el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y los ataques contra bienes vinculados con la actividad agropecuaria. La iniciativa, impulsada por el diputado Martín Ardohain, había llegado desde la Cámara baja con el respaldo de las principales entidades del sector y fue aprobada por 49 votos afirmativos, nueve negativos y ninguna abstención.
Con la sanción, se incorporará el artículo 150 bis al Código Penal, que establece penas de prisión de un mes a un año para quienes ingresen a un establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlos.
La normativa también contempla que la voluntad de impedir el ingreso se presume por la existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o carteles que indiquen la prohibición de acceder al lugar.
Sin embargo, el texto contempla excepciones: el ingreso no será considerado delito cuando responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando las características del lugar impidan distinguir claramente los límites con la vía pública.
Daños a la producción y a la infraestructura rural
La ley también incorpora el artículo 184 bis, que establece penas de prisión de dos a ocho años y multas de entre tres y 12 veces el valor del daño causado para quienes afecten directamente el ciclo productivo, las existencias de materias primas o la infraestructura de un establecimiento rural.
La sanción alcanzará a quienes destruyan, inutilicen, supriman o dañen elementos vinculados con la producción agropecuaria, siempre que el hecho no constituya un delito contra la seguridad pública.
Entre los bienes y recursos específicamente protegidos se encuentran el ganado, las viñas, la leña, las silobolsas y los cereales sin cosechar, entre otros elementos esenciales para el desarrollo de la actividad.
Además, la normativa prevé elevar las penas hasta dos años de prisión para los casos en que el ingreso ilegal obstaculice de manera sustancial la actividad productiva, genere un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas que se encuentren en el establecimiento, o comprometa la sanidad de los animales o los cultivos, siempre que el hecho no encuadre en un delito con una pena mayor.