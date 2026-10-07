Vandalismo rural: Diputados dio dictamen a un proyecto que endurece las penas

Resumen para apurados
- Diputados dio dictamen de mayoría al proyecto oficialista para endurecer penas por vandalismo rural y frenar daños a la producción agropecuaria en el país.
- La iniciativa prevé prisión por usurpación y multas por rotura de silobolsas, mientras la oposición cuestionó una posible superposición con tipos penales vigentes.
- El texto quedó listo para debatirse en el recinto; de sancionarse, agravará condenas por ataques al campo y la instigación de delitos mediante redes sociales.
La Libertad Avanza y bloques dialoguistas consiguieron en la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría para un proyecto contra el vandalismo rural, que propone modificar distintos artículos del Código Penal. La iniciativa quedó en condiciones de ser tratada en el recinto, aunque todavía debe atravesar el debate y la eventual votación de los diputados.
Según informó Parlamentario, el oficialismo obtuvo 41 firmas durante el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería, presididas por Laura Rodríguez Machado y Martín Ardohain. El proyecto impulsado por Ardohain busca incorporar nuevas figuras vinculadas con hechos que afectan a establecimientos y actividades productivas del ámbito rural.
Qué propone el proyecto sobre vandalismo rural
La iniciativa propone incorporar el artículo 150 bis al Código Penal, con una pena de prisión de entre un mes y un año para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad de quien tenga derecho a excluirlo.
El texto establece que esa voluntad de exclusión se presume cuando existen cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso. También contempla excepciones cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando no pueda distinguirse claramente el límite con la vía pública.
Además, propone incorporar el artículo 184 bis, con penas de 2 a 8 años de prisión y multas de entre 3 y 12 veces el valor del daño causado cuando se destruyan, inutilicen o dañen elementos que afecten directamente el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura de un establecimiento agropecuario.
Entre los bienes contemplados aparecen los cereales no cosechados, silobolsas, ganado y leña. La propuesta también incluye instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o extracción de agua.
La crítica de Unión por la Patria
Unión por la Patria presentó un dictamen propio, basado en una iniciativa del diputado Ramiro Gutiérrez. El legislador cuestionó el proyecto oficialista y sostuvo que, pese a su objetivo declarado, podría terminar reduciendo penas y generando una duplicación de figuras dentro del Código Penal.
Gutiérrez recordó que en 2020 había trabajado junto con Sergio Massa en un proyecto para crear una figura de daño agravado vinculada con el vandalismo rural. Según su planteo, la iniciativa oficialista podría superponerse con delitos que ya existen y generar dificultades para jueces, fiscales y policías.
Rechazo del Frente de Izquierda
El Frente de Izquierda anticipó un dictamen de rechazo. La diputada Myriam Bregman cuestionó el proyecto oficialista y planteó objeciones vinculadas con la Ley de Tierras y con uno de los artículos que contempla el agravamiento de penas por instigación a través de medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales.
El proyecto oficialista también propone modificar el artículo 209 del Código Penal para establecer un aumento de un tercio de la pena cuando la instigación pública a cometer un delito se realice mediante medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales.
De aprobarse en comisiones y posteriormente en el recinto, la iniciativa avanzaría con nuevas figuras penales y mayores penas para determinados delitos cometidos contra establecimientos rurales y bienes vinculados con la producción agropecuaria. Por ahora, el texto cuenta con dictamen de mayoría, pero todavía no se convirtió en ley.