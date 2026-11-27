Resumen para apurados
- Una ciclogénesis generará fuertes tormentas y calor extremo este fin de semana en varias regiones de Argentina debido a un sistema de baja presión en la atmósfera.
- El fenómeno se origina frente a Chile y Paraguay, provocando acumulados de lluvia de hasta 130 mm en el noreste y vientos fuertes con ascenso térmico en la Patagonia.
- El SMN mantiene alertas meteorológicas; se prevén temperaturas atípicas sobre los 30 °C en el sur antes de un descenso térmico moderado a inicios de la próxima semana.
Argentina se enfrenta a un nuevo proceso de formación de ciclogénesis motivado por un sistema de niveles medios y altos en la atmósfera ubicado frente a las costas de Chile. En paralelo, según informó el portal especializado Meteored Argentina, el noreste recibirá el desplazamiento de un centro de altas presiones que partirá desde la región sudeste de Entre Ríos. En la Patagonia habrá una formación de otro frente de contrastes atmosféricos.
Como consecuencia se dará el retorno de la circulación del norte con un importante ascenso de la temperatura para la región. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional lanzó un aviso por temperaturas extremas por calor, no será la región norte la que tenga las temperaturas más elevadas respecto a los promedios esperables, al menos durante este viernes, pero sí la región patagónica.
¿Qué es la ciclogénesis?
En el hemisferio sur, una ciclogénesis se da cuando se forma un ciclón, un sistema de baja presión alrededor del cual los vientos circulan en sentido horario, según define la Universidad Nacional de La Plata. Cuando se produce una ciclogénesis, suele haber aparejados fenómenos relacionados al llamado mal tiempo como ráfagas, lluvias y tormentas.
La UNLP hace una distinción entre ciclones tropicales, que se producen lejos de nuestro territorio, y extratropicales, que se producen en latitudes medias entre los 30° y 60°. A diferencia de los tropicales, estos ciclones no llegan a ser considerados huracanes. No tienen un “ojo” o región central libre de nubosidad y pueden alcanzar extensiones mucho mayores a las de los huracanes.
Nuevas alertas podrían surgir a partir de la ciclogénesis
Debido al centro de bajas presiones que se formará esta jornada sobre Paraguay, el noreste podría recibir tormentas eléctricas de alta intensidad y alcanzar valores de precipitación acumulada de hasta 130 milímetros. Estas podrían iniciar este viernes y extenderse hasta el sábado por la mañana e incluso por la tarde, aunque con una intensidad menor.
Meteored Argentina tomó de referencia el modelo de confianza ECMWF, que pronosticó 130 milímetros para el noreste de Corrientes y sur de Misiones y cerca de 100 milímetros de acumulación en el sudeste de Formosa. El portal también observó registros menores a los esperados en las precipitaciones del noreste de Corrientes durante la segunda decena de noviembre.
¿Cómo afectará la ciclogénesis a la Patagonia?
El sistema de baja presión atmosférica estará presente durante todo el fin de semana en el norte de la Patagonia, lo que podría generar alertas por vientos fuertes. También podrían producirse temperaturas superiores a las habituales en la región. El ascenso térmico estaría motivado por la ausencia de nubosidad y viento en dirección norte.
El SMN pronosticó temperaturas que tocarán e incluso superarán el umbral de los 30 °C este fin de semana en el norte de la Patagonia. Hacia el sur de la región, en cambio, las temperaturas llegarán apenas a los 20 °C este viernes y luego habrá un descenso moderado hacia el inicio de la semana próxima.
El Sistema de Alerta Temprana indicó que este viernes tendrán temperaturas extremas el sur y este de Neuquén; el oeste de La Pampa, en el límite con Mendoza; el sudoeste de Buenos Aires y la mitad oeste de Río Negro, sin llegar a afectar la cordillera.