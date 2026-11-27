Argentina se enfrenta a un nuevo proceso de formación de ciclogénesis motivado por un sistema de niveles medios y altos en la atmósfera ubicado frente a las costas de Chile. En paralelo, según informó el portal especializado Meteored Argentina, el noreste recibirá el desplazamiento de un centro de altas presiones que partirá desde la región sudeste de Entre Ríos. En la Patagonia habrá una formación de otro frente de contrastes atmosféricos.