Cómo impactará la ciclogénesis en Argentina y qué zonas podrían recibir fuertes tormentas
La ciclogénesis que se intensificará durante el fin de semana en el norte de la Patagonia podría favorecer tormentas eléctricas, ráfagas intensas y nuevas alertas meteorológicas. Además, se esperan lluvias abundantes en el noreste y temperaturas cercanas a los 40°.
Resumen para apurados
- Una ciclogénesis provocará desde este viernes fuertes tormentas, ráfagas y calor extremo en varias regiones de Argentina debido a un sistema de bajas presiones en la Patagonia.
- El fenómeno interactúa con otro sistema en Paraguay que causará lluvias de hasta 130 mm en el noreste, mientras el viento norte empujará las temperaturas hacia los 40°C.
- Se prevén nuevas alertas meteorológicas el fin de semana por tormentas severas en Buenos Aires y La Pampa, antes de que el sistema se traslade hacia el Atlántico sur.
La ciclogénesis que comenzará a desarrollarse en el norte de la Patagonia hacia el final de este viernes podría marcar el comportamiento del tiempo durante todo el fin de semana en distintas regiones de Argentina. El sistema de bajas presiones se intensificará progresivamente y favorecerá la formación de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles nuevas alertas meteorológicas.
En paralelo, otro centro de bajas presiones se formará sobre Paraguay y provocará tormentas en el noreste del país, con lluvias abundantes en sectores de Misiones, Corrientes y Formosa. El panorama también estará marcado por temperaturas muy elevadas, que podrían acercarse a los 40° en algunas zonas.
Cómo impactará la ciclogénesis en Argentina durante el fin de semana
Hacia finales del viernes, el centro de bajas presiones ubicado en el norte de la Patagonia comenzará a adquirir relevancia y se intensificará a lo largo del fin de semana. La circulación de vientos asociada a este fenómeno podría generar ráfagas más fuertes y aumentar la posibilidad de nuevas alertas meteorológicas.
La evolución del sistema también favorecerá la formación de una zona frontal, que dará lugar a tormentas eléctricas durante el sábado. El noreste de La Pampa y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires serán dos de los sectores que deberán seguirse de cerca, especialmente durante la tarde, ante la posibilidad de que se desarrollen tormentas fuertes.
A medida que avance la ciclogénesis, el potencial de tormentas se trasladaría hacia el noreste de Río Negro y el extremo sur bonaerense. Estas regiones podrían concentrar los fenómenos más relevantes hacia el atardecer del domingo.
Tormentas y lluvias abundantes en el noreste argentino
Mientras la ciclogénesis avanza en la Patagonia, otro centro de bajas presiones se formará sobre Paraguay y favorecerá el desarrollo de tormentas eléctricas en el noreste argentino, especialmente en Misiones.
Las precipitaciones podrían extenderse durante buena parte del viernes y la mañana del sábado. Posteriormente, tenderían a disminuir en intensidad, aunque la inestabilidad podría persistir durante el domingo.
Según las proyecciones del modelo ECMWF, citadas por Meteored Argentina, durante el viernes podrían registrarse acumulados cercanos a los 130 milímetros en el noreste de Corrientes y el sur de Misiones. En el sudeste de Formosa, en tanto, las lluvias podrían alcanzar alrededor de 100 milímetros.
El comportamiento reciente de las precipitaciones fue desigual en la región. El noreste de Corrientes había registrado lluvias superiores a las habituales durante los primeros diez días del mes, pero presentó anomalías negativas en la segunda década. En el sur de Misiones, por el contrario, se observó una evolución inversa.
El calor también será protagonista: las máximas podrían acercarse a los 40°
La ciclogénesis y los sistemas de bajas presiones no serán los únicos fenómenos meteorológicos que marcarán el fin de semana. La combinación de viento norte y cielo mayormente despejado favorecerá un importante aumento de las temperaturas en distintos sectores del país.
Las máximas podrían acercarse a los 40°, con el primer episodio de calor intenso previsto para el sábado entre el sudeste de La Pampa y el sudoeste bonaerense.
Precisamente, parte de esa región también estará bajo vigilancia por la posibilidad de tormentas eléctricas vinculadas a la evolución del sistema de bajas presiones en el norte patagónico.
Otro centro de bajas presiones avanzará hacia el Atlántico sur
En el extremo sur del país, otro sistema meteorológico atravesará la cordillera de los Andes y favorecerá un incremento de la intensidad del viento.
Este proceso propiciará la formación de un nuevo centro de bajas presiones frente a las costas de Santa Cruz y Chubut, que durante el domingo se desplazará hacia aguas del océano Atlántico sur.
De esta manera, la evolución de la ciclogénesis en el norte de la Patagonia y la interacción con otros sistemas meteorológicos podrían generar un fin de semana con condiciones variables, tormentas, ráfagas intensas y temperaturas extremas en diferentes puntos de Argentina.