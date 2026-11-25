De la obra paralizada al "diálogo mutuo": las cinco claves de la reactivación del Acceso Sur
La DNV emitió la resolución que permitirá el reinicio del proyecto, licitado en 2022 y frenado con un avance del 14%. "A muchos les molesta", lanzó Jaldo.
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Resumen generado con IA
- Vialidad Nacional emitió la resolución para reactivar la obra del Acceso Sur en Tucumán, tras gestiones del gobernador Jaldo con la Nación.
- El proyecto vial, licitado en 2022 y frenado con un avance del 14%, busca solucionar el paso de más de 20.000 vehículos diarios en San Andrés.
- La reanudación de los trabajos apunta a descomprimir el tránsito crítico y eliminar las demoras con filas de más de un kilómetro en la zona.
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