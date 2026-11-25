Resumen para apurados
- El primer Índice de Paciencia Social en Tucumán reveló que el 41,8% de los ciudadanos ya no está dispuesto a tolerar la crisis económica actual.
- La medición expone un fuerte endeudamiento familiar, donde un 11,6% adicional opera como bisagra entre la tolerancia y el agotamiento social.
- El indicador anticipa un escenario de creciente conflictividad si el plan económico no ofrece alivio a corto plazo a los hogares tucumanos.
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