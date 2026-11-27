Resumen para apurados
- El diputado Gerardo Huesen defendió en el Congreso el Presupuesto oficialista para respaldar el rumbo económico y el equilibrio fiscal del Gobierno nacional.
- Huesen respaldó las metas de inflación del 18% y superávit, al tiempo que cuestionó la herencia económica previa y leyes opositoras sin financiamiento previsto.
- El oficialismo busca aprobar la ley para consolidar la disciplina fiscal, prever inversiones y sostener el esquema macroeconómico de cara al próximo ejercicio.
Durante el extenso debate parlamentario en la Cámara de Diputados, el legislador nacional por Tucumán de La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, expresó su respaldo al proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Poder Ejecutivo. En su intervención, el legislador sostuvo el rumbo económico de la gestión de Javier Milei y subrayó que la iniciativa oficialista consolida un modelo basado en el equilibrio fiscal y libre de emisión monetaria, al tiempo que destacó que las proyecciones oficiales prevén un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18%, un superávit primario del 1, 1% del PBI y exportaciones récord por 134 mil millones de dólares.
Al detallar el alcance de las partidas, Huesen sostuvo que el ordenamiento de las cuentas públicas permitirá generar previsibilidad para atraer inversiones privadas, crear empleo genuino y lograr que los salarios superen a la inflación durante el próximo año. Asimismo, el parlamentario remarcó que el proyecto incrementa recursos por encima de la pauta inflacionaria en áreas sensibles, señalando subas en las asignaciones destinadas al área de salud y un aumento en el presupuesto correspondiente a educación y cultura.
Cuestionamientos
Durante su discurso, el diputado oficialista no se olvidó de la bancada opositora y lanzó duros cuestionamientos contra las gestiones anteriores y el ex ministro de Economía Sergio Massa, a quienes responsabilizó por haber dejado una inflación del 211%, reservas netas negativas en el Banco Central, un riesgo país superior a los 2.000 puntos y altos índices de pobreza. Según afirmó Huesen en el recinto, el costo de esas políticas recayó directamente sobre los trabajadores a través del impuesto inflacionario.
Finalmente, el legislador acusó a sectores de la oposición de atentar contra el equilibrio fiscal mediante la sanción de leyes sin especificar sus fuentes de financiamiento, haciendo especial referencia a la ley de financiamiento universitario. En ese sentido, reafirmando que la bancada oficialista defenderá el equilibrio de las cuentas públicas como pilar central de la gestión, cuestionó el silencio opositor frente a los recortes presupuestarios aplicados durante la gestión de Alberto Fernández.