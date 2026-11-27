Durante el extenso debate parlamentario en la Cámara de Diputados, el legislador nacional por Tucumán de La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, expresó su respaldo al proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Poder Ejecutivo. En su intervención, el legislador sostuvo el rumbo económico de la gestión de Javier Milei y subrayó que la iniciativa oficialista consolida un modelo basado en el equilibrio fiscal y libre de emisión monetaria, al tiempo que destacó que las proyecciones oficiales prevén un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18%, un superávit primario del 1, 1% del PBI y exportaciones récord por 134 mil millones de dólares.