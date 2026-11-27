“Pero quedate tranquila que a este kilombo no me lo voy a comer”. Esas fueron las reveladoras palabras que quedaron registradas en un audio que le envió Felipe “El Militar” Sosa a una mujer identificada como Dolores, quien, según los investigadores, podría haberle brindado asesoramiento legal sobre los pasos que debía dar. Esa comunicación se registró el 15 de enero, cuando ya estaba en Buenos Aires.
El acusado del femicidio de Érika Antonella Álvarez, después de haberse comprado una moto de alta gama y equipamiento especial para hacer travesías, dejó la provincia el 10 de enero. A algunos les dijo que viajaría a Mendoza; a su ex pareja, Justina Gordillo, le comunicó que iría a Buenos Aires, ya que tenía pensado visitar a sus familiares antes de partir, supuestamente, de vacaciones hacia una ciudad de la costa argentina.
Según los resultados de las pericias realizadas a sus teléfonos, instalado a más de 1.200 kilómetros del lugar donde se registró el crimen, “El Militar” seguía de cerca la cobertura del caso que venía realizando LA GACETA. Desde la distancia mantuvo algunas comunicaciones llamativas.
Una de ellas fue con Santiago Segundo Cruz. Con esta persona, de la que no se conocen mayores detalles, habló del caso. “Se están diciendo muchas cosas, giladas. Para mí es un gato. Porque andan diciendo que yo hacía fiestas con prostitutas en esa casa, que manejaba prostitutas. Cualquiera”, es uno de los fragmentos del audio que escucharon los peritos.
En esa conversación, Sosa también se mostró preocupado por las cámaras de seguridad que tenía su interlocutor en su vivienda. “Lo que nos va a zafar es que tu cámara no haya registrado a la mina esta. ¿Cuántos días de grabación tiene tu cámara?”, le consultó Sosa. La respuesta a este interrogante no figura en el informe de los peritos.
Otros dos mensajes
También se conocieron otros dos mensajes que captaron la atención de los investigadores. “Estoy esperando que Sergio -sería el primer defensor que tuvo- me diga qué elementos hay, porque hay cada puterío”, fue uno de ellos, en el que también deja en claro que esta persona se presentaría en la fiscalía para conocer los resultados de la investigación que estaban desarrollando las autoridades.
El otro: “ahora hay que esperar, quizás me guarde hasta saber qué elementos hay y cómo me relacionan con esto. Desde ya te digo que descuartizar una mina no es la mía. Seguro que ahora va la Policía y encuentra una motosierra y un machete”.