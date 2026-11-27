Otros dos mensajes

También se conocieron otros dos mensajes que captaron la atención de los investigadores. “Estoy esperando que Sergio -sería el primer defensor que tuvo- me diga qué elementos hay, porque hay cada puterío”, fue uno de ellos, en el que también deja en claro que esta persona se presentaría en la fiscalía para conocer los resultados de la investigación que estaban desarrollando las autoridades.