Érika Antonella Álvarez fue asesinada el 7 de enero en Yerba Buena. Felipe “El Militar” Sosa fue acusado de haber cometido el crimen y su ex pareja, Justina Gordillo, de haberlo encubierto. Esa teoría encontró nuevos elementos de sustento en los resultados de las pericias telefónicas realizadas por los especialistas del Ministerio Público Fiscal.
Uno de los datos más importantes que surgieron está relacionado con el presunto plan que se habría ejecutado después del femicidio. En principio, hubo una negación absoluta de cualquier vinculación con el crimen, que quedó plasmada en los mensajes que intercambiaron los integrantes de la ex pareja.
“No sé qué está pasando. A vos te creo y sé que no sos capaz de hacer mal a nadie”, le escribió Gordillo al “Militar”. “Estoy revisando mentalmente día a día, antes de Cafayate hasta ahora y nunca vi nada extraño en tu casa, nada raro y ahí me quedo tranquila”, insistió la empleada judicial en la conversación que mantuvo con su ex el 15 de enero. Para entonces, Sosa ya había sido identificado por la Policía y la fiscala María del Carmen Reuter -la primera en intervenir en el caso- ya había solicitado que se allanaran varias de sus propiedades.
¿Puesta en escena?
El fiscal Pedro Gallo y Carlos Garmendia, que representa a la familia de la víctima, constituida como querellante, sostienen desde un primer momento que Sosa y Gordillo, quizás con el asesoramiento de abogados, comenzaron a montar una puesta en escena para evitar quedar comprometidos en la causa. Esa sospecha se robustece si se tiene en cuenta que ambos habrían borrado más de 24.000 mensajes durante ese período, aunque conservaron aquellos en los que intercambiaron expresiones que podrían favorecer sus respectivas defensas.
“Vi las entrevistas a la familia de ella. Dicen que la chica estaba con miedo porque la perseguía un auto y que ella manejaba información y que era adicta, todo raro. En una entrevista el hermano dice que ellos saben qué auto la perseguía y que el día que encontraron el cuerpo, ese auto estaba en la zona donde encontraron el cuerpo”, le escribió. “¿Será que te están haciendo una cama?”, se preguntó Gordillo.
Este mensaje es importante por otro motivo. Gordillo se refiere a la víctima como “la chica”, pese a que existen indicios de que ya conocía su identidad. En los informes realizados por los peritos quedó demostrado que la empleada judicial había interactuado en al menos siete oportunidades con las historias que la joven asesinada publicaba en Instagram. Esa actividad se registró entre el 25 de agosto de 2025 y el 9 de enero de este año, es decir, hasta dos días después de que la joven fuera asesinada.
En la audiencia también se escuchó un audio que la víctima le envió a una de sus hermanas. En el mensaje contaba que una “veterana” de Yerba Buena le había estado revisando sus redes sociales. Los investigadores sospechan que la mujer a la que hizo referencia era la expareja de Sosa.
Otra teoría
Sosa no se quedó atrás al hablar sobre su situación. “Ya no confío en el sistema perverso, ‘Justi’. Como ellos deben considerarlo, ya me siento un prófugo. Me van a tener que venir a buscar. Esta es la tercera vez. Todo lo genera el sistema al tener dos sobreseimientos que no están firmes”, le comentó “El Militar” a su ex pareja a través de un audio.
Para los investigadores, se refería a las causas que se le habían iniciado por violencia de género y por el hallazgo de 300 plantas de marihuana en una de sus propiedades.
Tanto María Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de Gordillo, como Marcelo Cosiansi (que posteriormente renunció a la defensa) y Rubén Flores Fares, que asistían a Sosa, negaron que sus defendidos se hubieran fugado y sostuvieron que ambos tenían previsto vacacionar juntos. Sin embargo, el contenido de otro mensaje pone en tela de juicio esa versión. “Están buscando a un perejil y bueno, ahora veremos. Me van a tener que venir a buscar. Me presentaré el día que termine mi licencia y con los abogados ya habremos tenido los elementos de prueba que seguramente la Policía y la Justicia no consideró. Así que amor, venite”, le escribió Sosa a su ex pareja.