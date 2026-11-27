Tanto María Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de Gordillo, como Marcelo Cosiansi (que posteriormente renunció a la defensa) y Rubén Flores Fares, que asistían a Sosa, negaron que sus defendidos se hubieran fugado y sostuvieron que ambos tenían previsto vacacionar juntos. Sin embargo, el contenido de otro mensaje pone en tela de juicio esa versión. “Están buscando a un perejil y bueno, ahora veremos. Me van a tener que venir a buscar. Me presentaré el día que termine mi licencia y con los abogados ya habremos tenido los elementos de prueba que seguramente la Policía y la Justicia no consideró. Así que amor, venite”, le escribió Sosa a su ex pareja.