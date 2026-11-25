El profesional rechazó el argumento de los magistrados de que no había aportado pruebas para acreditar los motivos de su renuncia. “Ofrecí el testimonio de la custodia que intervino, las cámaras del lugar, la declaración del doctor Flores y la del coordinador del juicio. Rechazaron toda esa prueba, y dos días después me sancionaron por no haber probado. Además, ofrecí explicar en reserva lo que por secreto profesional no podía decir en público, y no me convocaron”, sostuvo en una entrevista con LA GACETA.