Resumen para apurados
- En Tucumán, el abogado Marcelo Cosiansi impugnó una multa de $3 millones tras dejar la defensa de Felipe Sosa por agresiones en el juicio del crimen de Érika Álvarez.
- El tribunal lo sancionó por abandono de defensa y envió el caso al Colegio de Abogados, mientras Cosiansi afirmó que Sosa atacó a un colega y que no le dejaron probarlo.
- La resolución de la impugnación y el fallo del Colegio de Abogados sentarán un precedente sobre las garantías y límites éticos de los letrados frente a clientes violentos.
“Abandonar es irse y dejar a alguien sin defensa. Yo renuncié ante el tribunal, que aceptó, y (Felipe) Sosa siguió siendo asistido sin interrupción. La propia resolución lo reconoce”, señaló Marcelo Cosiansi, el ex defensor del “Militar” que fue sancionado por el tribunal que lleva adelante el juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez. El profesional informó que impugnó la resolución.
Los jueces Eliana Gómez Moreira, María Valeria Mibelli y Gonzalo Ortega decidieron aplicarle al abogado una multa de $3 millones más costas por considerar que había abandonado la defensa del acusado en pleno debate oral. Los magistrados también ordenaron remitir una copia del incidente al Colegio de Abogados para que resuelva si corresponde aplicarle una sanción disciplinaria por su conducta.
“Un abogado no denuncia a su propio defendido. Lo que hice fue lo que manda la ética: apartarme, pero no sin asegurarme de que no se quedaría sin asistencia legal”, añadió Cosiansi.
El abogado dijo que el 6 de noviembre, antes de la audiencia, en una oficina contigua a la sala, Sosa se le fue encima a su colega, el doctor Rubén Flores Fares, quien tiene una discapacidad física desde su nacimiento y, según Cosiansi, no estaba en condiciones de defenderse. “Me interpuse para protegerlo y la custodia terminó de frenar la situación. Después de eso, y de meses de insultos y burlas al colega por su problema físico, renuncié”, indicó.
El profesional rechazó el argumento de los magistrados de que no había aportado pruebas para acreditar los motivos de su renuncia. “Ofrecí el testimonio de la custodia que intervino, las cámaras del lugar, la declaración del doctor Flores y la del coordinador del juicio. Rechazaron toda esa prueba, y dos días después me sancionaron por no haber probado. Además, ofrecí explicar en reserva lo que por secreto profesional no podía decir en público, y no me convocaron”, sostuvo en una entrevista con LA GACETA.
“Si esto queda así, el mensaje para todos los abogados de Tucumán es que, si un cliente agrede a un colega indefenso, hay que mirar para otro lado y seguir. La defensa penal exige dignidad, independencia y libertad en el ejercicio de la profesión, y ninguna de las tres existe en esas condiciones”, finalizó.