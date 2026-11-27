Resumen para apurados
- Entre enero y octubre, Tucumán exportó al mundo U$S 944 millones impulsada por la alta demanda de citrus, azúcar y autopartes, reportó el Indec.
- Las ventas provinciales crecieron 16,2% interanual. El complejo citrícola aportó el 53% del total, seguido por la industria azucarera y la automotriz.
- La provincia se encamina a superar los U$S 1.000 millones anuales por primera vez en ocho años, consolidando a Estados Unidos y Asia como destinos clave.
El comercio exterior de Tucumán va camino a regresar al “club de los U$S1.000 millones”, una tendencia que no se observa desde hace ocho años. Más aún, esta temporada también puede marcar un ascenso progresivo de las exportaciones, motorizadas por tres bloques: el citrus y sus derivados, el azúcar y las autopartes. De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), entre enero y octubre pasado, Tucumán exportó a razón de U$S944 millones, un 16,2% más respecto de igual período de 2025. De todas maneras, las ventas externas de la provincias aún tienen una baja participación: representan el 1,1% de las exportaciones argentinas.
En el período en cuestión, las exportaciones argentinas totalizaron U$S87.328 millones, marcando un nuevo récord histórico para el período y exhibiendo un alza del 22,1% interanual. En ese marco, el 33% del total correspondieron a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), el 26% a las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), el 24% a Productos Primarios (PP) y el 16% restante a Combustible y Energía (CyE). En términos de desempeño relativo, todos los grandes rubros exhibieron crecimientos interanuales: encabezaron los de CyE con +57,2%, seguida por las MOI con alzas de 21,8%, las de PP con +15,4% y las de MOA con +14,9%, detalla un informe elaborado por Politikon Chaco en base a los datos del Indec. Analizando las exportaciones según las regiones geográficas del país, la región Pampeana explicó el 68% del total exportado por un monto de U$S 59.367 millones; le sigue la Patagonia con el 17,6% (por U$S 15.382 millones), el NOA con el 6,8% (U$S 5.973 millones), Cuyo con el 4,5% (U$S 3.910 millones), Otros con 1,9% (ingresan orígenes indeterminados y plataforma continental por U$S 1.641 millones) y cierra el NEA con el 1,2% (U$S1.056 millones).
En términos de desempeños, y en una mirada regional, Catamarca presentó la mayor expansión en el período con alza del 95,1% interanual; Jujuy se posicionó en segundo lugar con crecimiento del 67,3% y Salta completó el podio con un alza del 59,3%. Los tres distritos concentran explotaciones mineras y energéticas, a diferencia de Tucumán, que se focaliza en materias primas y en servicios. La economía exportadora tucumana se caracteriza por una marcada especialización en el Complejo Limón y sus derivados industriales, que concentra más del 53% del valor total exportado. Le siguen en importancia el Complejo Azucarero (14,2%) y el Complejo Automotriz (12%). Estos tres complejos representan en conjunto el 79,8% del total provincial, puntualiza un reporte del Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP). En cuanto a la composición por grandes rubros, en 2025 las Manufacturas de Origen Agropecuaria participaron con 38,5%; las Manufacturas de Origen Industrial, con 33,6%; y los Productos Primarios, con 27,7%. Esta estructura refleja el importante grado de procesamiento de la producción exportable tucumana, especialmente en el sector citrícola y azucarero.
Destinos
Las exportaciones tucumanas llegaron a 151 destinos en el primer semestre. La Unión Europea desplazó al Mercosur como principal bloque receptor, y Asia mostró la dinámica más marcada del período, con un crecimiento del 51% interanual. Estados Unidos se consolidó como el principal destino individual (18,7% del total con una expansión del 4,3% interanual), seguido por Brasil y Países Bajos.