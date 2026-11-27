En el período en cuestión, las exportaciones argentinas totalizaron U$S87.328 millones, marcando un nuevo récord histórico para el período y exhibiendo un alza del 22,1% interanual. En ese marco, el 33% del total correspondieron a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), el 26% a las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), el 24% a Productos Primarios (PP) y el 16% restante a Combustible y Energía (CyE). En términos de desempeño relativo, todos los grandes rubros exhibieron crecimientos interanuales: encabezaron los de CyE con +57,2%, seguida por las MOI con alzas de 21,8%, las de PP con +15,4% y las de MOA con +14,9%, detalla un informe elaborado por Politikon Chaco en base a los datos del Indec. Analizando las exportaciones según las regiones geográficas del país, la región Pampeana explicó el 68% del total exportado por un monto de U$S 59.367 millones; le sigue la Patagonia con el 17,6% (por U$S 15.382 millones), el NOA con el 6,8% (U$S 5.973 millones), Cuyo con el 4,5% (U$S 3.910 millones), Otros con 1,9% (ingresan orígenes indeterminados y plataforma continental por U$S 1.641 millones) y cierra el NEA con el 1,2% (U$S1.056 millones).