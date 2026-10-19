Las exportaciones vitivinícolas argentinas crecieron 24% en septiembre, según Agricultura

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación destacó que las exportaciones vitivinícolas argentinas crecieron 24% en forma interanual durante septiembre, por un total de 230.744 hectolitros, según datos procesados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
El repunte estuvo liderado por el segmento de vinos fraccionados (+26%), mientras que los envíos a granel crecieron un 18%.
A nivel productos, se destacó el desempeño extraordinario de los vinos blancos a granel, con un salto del 329,4%.
Por su parte, el mosto concentrado consolidó su tendencia positiva con un incremento del 34,5% respecto al mismo mes del año anterior.
En tanto, el acumulado entre enero y septiembre ratifica la senda de crecimiento en volumen, totalizando 1.480.437 hectolitros (+3,2%).
En el desglose por categorías, los vinos sin mención varietal mostraron una fuerte suba del 42,2% y los espumosos crecieron un 17,4%.
En paralelo, el mosto concentrado alcanzó las 72.385 toneladas (+20,1%), generando divisas por U$S105,4 millones (+9,3%), según el comunicado de Agricultura.