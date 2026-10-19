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Las exportaciones vitivinícolas argentinas crecieron 24% en septiembre, según Agricultura

Este desempeño fue impulsado por un fuerte crecimiento de la demanda internacional tanto de vinos fraccionados como de mosto concentrado.

Las exportaciones del sector crecieron, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Las exportaciones del sector crecieron, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Por Redacción Economía Hace 41 Min

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación destacó que las exportaciones vitivinícolas argentinas crecieron 24% en forma interanual durante septiembre, por un total de 230.744 hectolitros, según datos procesados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

El repunte estuvo liderado por el segmento de vinos fraccionados (+26%), mientras que los envíos a granel crecieron un 18%. 

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A nivel productos, se destacó el desempeño extraordinario de los vinos blancos a granel, con un salto del 329,4%. 

Por su parte, el mosto concentrado consolidó su tendencia positiva con un incremento del 34,5% respecto al mismo mes del año anterior.

En tanto, el acumulado entre enero y septiembre ratifica la senda de crecimiento en volumen, totalizando 1.480.437 hectolitros (+3,2%). 

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En el desglose por categorías, los vinos sin mención varietal mostraron una fuerte suba del 42,2% y los espumosos crecieron un 17,4%. 

En paralelo, el mosto concentrado alcanzó las 72.385 toneladas (+20,1%), generando divisas por U$S105,4 millones (+9,3%), según el comunicado de Agricultura.

Temas ArgentinaSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
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