De ganar fortunas a vivir al día: el dramático presente económico de Matías Alé
El actor recordó los años de grandes ingresos durante sus temporadas teatrales junto a Carmen Barbieri, contó qué patrimonio llegó a acumular y explicó cómo sus problemas de salud y la falta de administración afectaron sus finanzas.
Resumen para apurados
- En el programa Con Carmen, el actor Matías Alé reveló que hoy vive al día tras perder su fortuna debido a problemas de salud y fallas en la administración de su dinero.
- Durante sus exitosas temporadas teatrales acumuló autos y motos de lujo, pero sus internaciones psiquiátricas entre 2015 y 2016 y la falta de previsión afectaron sus finanzas.
- Alé señaló que la industria del espectáculo cambió drásticamente y que los artistas actuales necesitan múltiples empleos para alcanzar los ingresos que generaban en otras épocas.
Matías Alé habló con sinceridad sobre su situación económica y reconoció que atraviesa un presente muy distinto al de sus años de mayor popularidad. Lejos de las grandes temporadas de revista, los contratos millonarios y las funciones multitudinarias, el actor aseguró que actualmente debe manejarse con ingresos mucho más ajustados: “Yo hoy vivo al día”.
Durante una conversación en el programa *Con Carmen*, que conduce Carmen Barbieri por El Nueve, el artista recordó la etapa en la que compartía escenario con la capocómica y alcanzaba importantes ingresos gracias a su actividad teatral.
“Yo hice mucha plata, es verdad. Trabajando junto a Carmen (Barbieri), eran otras épocas", reflexionó Alé al repasar aquellos años de éxito.
Al escuchar sus declaraciones, Barbieri intervino para recordar el ritmo de trabajo que mantenía el actor durante ese período. “No parabas de trabajar”, le señaló la conductora, con quien protagonizó espectáculos como Vedettísima, Fantástica y Bravísima.
Los bienes que llegó a acumular Matías Alé
Para dimensionar las diferencias entre aquel momento y su realidad actual, Alé recordó la cantidad de público que convocaban las obras y las distintas actividades que realizaba durante las temporadas.
“A lo que voy es que, con Carmen, uno metía una función de 1.100 personas en una función de Tucumán. O, quizás, metía dos funciones y también hacía tres presencias".
A continuación, insistió en la magnitud de los ingresos que había conseguido durante esa etapa: "Entonces, hice mucho dinero. Mucho de verdad”.
Esa prosperidad también se reflejó en los bienes que llegó a tener. Según contó, en determinado momento acumuló cinco motos y tres autos, aunque con el tiempo comprendió que las posesiones materiales no tenían la importancia que les había atribuido.
"No me servían de nada porque, siempre digo: cuando me interné, el Porsche no me decía ‘te amo’”, expresó, en referencia a las internaciones que atravesó entre 2015 y 2016, después de sufrir un brote psicótico con delirio místico y una posterior recaída.
Los problemas de salud y las dificultades para administrar su dinero
Alé también explicó que su deterioro económico estuvo relacionado con diferentes circunstancias personales. Sin buscar victimizarse, reconoció que no logró administrar adecuadamente el dinero que había ganado y que sus problemas de salud tuvieron consecuencias en sus finanzas.
“Después no me supe administrar, me enfermé, perdí mucho dinero. Yo hoy vivo al día”, admitió.
Por otra parte, el actor hizo una comparación entre las condiciones laborales que tenían los artistas durante sus años de mayor éxito y las posibilidades económicas que ofrece actualmente el entretenimiento.
En ese sentido, sostuvo que hoy existe mayor información sobre los ingresos que perciben los trabajadores del espectáculo, pero que los montos son diferentes a los de otras épocas. “Hoy todos sabemos cuánto se gana, lo que ganamos. Son otros montos", señaló. Y agregó: "Necesitamos tres trabajos para generar lo que hacíamos antes".
Finalmente, Alé aclaró que sus reflexiones no tenían una intención partidaria ni buscaban cuestionar a las distintas gestiones de gobierno que atravesaron su carrera. Su intención, remarcó, era describir el escenario económico que le toca vivir. “No estoy hablando de política ni nada. Hablo de la realidad que tenemos”, concluyó.