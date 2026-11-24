Resumen para apurados
- Matías Alé reveló en el programa "Con Carmen" que hoy vive al día tras sufrir problemas de salud y mala administración, lejos de sus pasadas épocas de bonanza económica.
- Tras ganar grandes sumas en temporadas teatrales exitosas, una internación y la falta de previsión financiera lo obligaron a tener múltiples trabajos para llegar a fin de mes.
- Su testimonio expone la transformación de la industria teatral argentina, donde los artistas dependen cada vez más de la autogestión y el pluriempleo para sostenerse.
Matías Alé habló sin rodeos sobre su situación económica actual y reconoció que hoy vive al día, lejos de los años de bonanza que protagonizó junto a Carmen Barbieri y otras figuras del espectáculo durante las grandes temporadas teatrales del país. Lo hizo durante una visita al programa Con Carmen, que se emite por El Nueve, donde repasó el contraste entre aquella época de abundancia y su realidad actual.
“Hoy vivo al día, no se me caen los anillos por decirlo”, afirmó el actor. Sin victimizarse, recordó que durante sus mejores años llegó a tener cinco motos y tres autos, aunque reconoció que esos bienes no le servían para nada.
Como ejemplo de aquella etapa, recordó las temporadas junto a Barbieri y la convocatoria que lograban en distintos puntos del país. “Vos hacías una función con Carmen, metías 1.100 personas por función en Tucumán, dos funciones, después tenías tres presencias”, describió.
“Hice mucho dinero, mucho dinero de verdad”, remarcó. Sin embargo, admitió que no supo administrar sus ingresos y que una enfermedad terminó agravando su situación. “No me supe administrar, después me enfermé y perdí mucho dinero”, explicó.
Alé también recordó la internación que atravesó y contó que, durante ese período, el único que le decía “te amo” era su perro. La anécdota dio lugar a una reflexión sobre los vínculos y las prioridades, en medio de una crisis de salud que tuvo consecuencias económicas y de la que todavía no logró recuperarse por completo.
El cambio en la industria teatral
El actor también señaló que su situación no es ajena a las transformaciones que experimentó el mundo del espectáculo. “Hoy lo que ganamos todos, si lo sabemos, son otros montos. Necesitamos tres trabajos tal vez para hacer lo que hacíamos antes”, planteó.
Barbieri intervino para completar su diagnóstico: “Cuatro trabajos, muchos”. Ambos coincidieron en que las condiciones laborales y económicas cambiaron para los artistas. Alé aclaró que no pretendía realizar un análisis político, sino describir una realidad que atraviesa a la actividad.
En ese sentido, diferenció las grandes producciones teatrales, encabezadas por figuras convocantes, de las salas de la avenida Rivadavia, donde los propios elencos deben trabajar para atraer al público. Mencionó entre ellas al teatro Olimpia, el teatro Victoria, el teatro La Campana y el teatro San Martín.
“Yo había trabajado en Rivadavia en el 2007 con Torri”, recordó, y aprovechó para enviarles un saludo a sus compañeros de aquella experiencia.
Barbieri, por su parte, defendió ese circuito teatral y destacó el trabajo de sus artistas. “Yo amo la gente, los artistas de la calle Rivadavia”, expresó. Incluso contó que, cuando no tiene una obra en cartel, suele salir a vender entradas junto a ellos. “Y con respeto”, agregó, al remarcar que no establece diferencias entre los distintos espacios de la actividad.
Su experiencia como productor independiente
Alé también repasó su recorrido como productor independiente durante las dos temporadas de Los sospechosos del piso diez y los espectáculos más recientes que encabezó junto a Roberto Peña y Jorge “Carna” Crivelli.
Explicó que asumir ese rol implica ocuparse de toda la organización: conseguir hoteles, hacer difusión y salir a vender entradas puerta a puerta para convocar espectadores. Una dinámica muy diferente a la de las grandes producciones, en las que el artista llega al teatro con buena parte de la logística resuelta.
“Es llegar y hacer hoteles, ir a vender puerta a puerta, es meter la gente”, describió. Pese al esfuerzo que demanda ese trabajo, Alé no lo considera una carga y cerró con una valoración positiva de esa experiencia: “Es hermoso”.