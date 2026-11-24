Matías Alé habló sin rodeos sobre su situación económica actual y reconoció que hoy vive al día, lejos de los años de bonanza que protagonizó junto a Carmen Barbieri y otras figuras del espectáculo durante las grandes temporadas teatrales del país. Lo hizo durante una visita al programa Con Carmen, que se emite por El Nueve, donde repasó el contraste entre aquella época de abundancia y su realidad actual.